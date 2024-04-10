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Париж-2024

Сегодня, 17:30

Когда болеть за россиян в олимпийском отборе? Календарь соревнований

Некоторые российские спортсмены еще могут попасть на Олимпиаду
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Мадина Таймазова, Даниил Медведев и Андрей Рублев
Мадина Таймазова, Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Перечисляем все главные даты перед Олимпиадой для россиян.

До открытия Олимпиады в Париже осталось всего 107 дней. Точно ни формат участия, ни количество россиян пока не известно, но примерные очертания вырисовываются. Судя по всему, россиян не против видеть в теннисе, борьбе, дзюдо, тхэквондо, велоспорте, прыжках на батуте, гребле на байдарках и каноэ и, как оказывается, брейк-дансе.

Но не во всех видах и дисциплинах россияне а) прошли отбор; б) успели на него или в) согласились в нем участвовать.

«СЭ» собрал все соревнования и даты, которые имеют отношение к российским спортсменам. Как говорится, забирайте к себе, чтобы не забыть.

Апрель

20-28 апреля: парусный спорт, регата «Последний шанс» во французском Йере

Российские участники: Елизавета Жеребцова/Михаил Ушков в классе Nacra 17.

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Май

8-9 мая: гребля на каноэ (спринт), европейская квалификация в венгерском Сегеде

Российские участники: держатся в секрете. По информации «СЭ», в отличие от «академистов» некоторые российские каноисты получили нейтральный статус и собираются участвовать в олимпийском отборе, но их число не раскрывается во избежание давления извне. В Венгрии будут разыгрываться 8 квот.

9-12 мая: вольная и греко-римская борьба, мировой квалификационный турнир в Стамбуле

Российские участники: женщины в категориях до 57 кг и 76 кг, мужчины в греко-римской борьбе в категориях до 60 кг, 67 кг, 77 кг и 97 кг. Вероятно, это будут Ольга Хорошавцева, Рита Талисманова, Анвар Аллахяров, Руслан Бичурин, Адлет Тюлюбаев, Магомед Муртазалиев.

У российских борцов на данный момент 12 путевок из 18 — все лицензии в вольной борьбе, четыре из шести в женской и две из шести в греко-римской. Для них остается одна попытка добрать лицензии — на мировом лицензионном турнире в Стамбуле «Последний шанс» нужно будет попасть в топ-3. Хорошавцева, Аллахяров и Тюлюбаев остановились в паре мест от квалификации на европейском континентальном отборе.

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16 мая: тхэквондо, завершение распределения всех олимпийских квот в мире.

Российские участники: мужчины в категориях до 58 кг (Георгий Гурциев), до 80 кг (Максим Храмцов), 80+ кг (Владислав Ларин), женщины в категориях до 57 кг (Татьяна Минина), 67+ кг (Полина Хан).

Квалификация завершилась в ночь со вторника на среду на Панамериканском турнире, российские квоты давно заработаны — их 5 из 8. Фамилии в списке выше, вероятно, совпадут со списком российских участников Олимпиады, но квоты не именные, а выдаются команде AIN, поэтому возможны замены.

Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Июнь

В течение месяца: прыжки на батуте, завершение распределения всех олимпийских квот в мире

Российские участники: Яна Лебедева или Анжела Бладцева. Лебедева лучше выступила на последних этапах Кубка мира и завоевала для сборной квоту, но выбирать, кого послать, будет тренерский штаб. Мужчины квоту завоевать не сумели.

7-9 июня: гребля на байдарках, глобальный квалификационный турнир в чешской Праге

Российские участники: как и в случае с каноистами, держатся в секрете. В Чехии будут разыгрываться 2 квоты.

10 июня: теннис, дедлайн по определению участников олимпийского турнира

Российские участники: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и еще один мужчина и три женщины.

У России будет по четыре квоты у мужчин и женщин, если все наши попадут в топ-56 мирового рейтинга АТР и WTA соответственно — а они, вероятно, попадут. Таким образом, на Олимпиаду поедут те люди, которые на 10 июня окажутся выше всех среди россиян. У мужчин за четвертую квоту борются Роман Сафиуллин и Аслан Карацев, у женщин плотно идут Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская.

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25 июня: дзюдо, завершение распределения всех олимпийских квот в мире

Российские участники: мужчины в категориях до 60 кг (Рамазан Абдулаев), до 73 кг (Махмадбек Махмадбеков), до 81 кг (Тимур Арбузов), до 90 кг (Михаил Игольников), до 100 кг (Матвей Каниковский), 100+ кг (Инал Тасоев), женщины в категориях до 48 кг (Сабина Гилязова), до 57 кг (Дарья Курбонмамадова), до 70 кг (Мадина Таймазова), 78+ кг (Элис Старцева).

Квалификация завершилась, российские квоты заработаны — их 10 из 14. Фамилии в списке выше, вероятно, совпадут со списком российских участников Олимпиады, но квоты не именные, а выдаются команде AIN, поэтому возможны замены.

30 июня: велоспорт, завершение распределения всех олимпийских квот в мире

Российские участники: россияне взяли одну квоту в велошоссе у мужчин и две у женщин. Они не будут фаворитами, но Александр Власов занимает 13-е место в мировом рейтинге, Тамара Дронова-Балаболина — 23-е. Власов сомневался в своем участии из-за старта в «Тур де Франс».

Логотип Олимпийских игр в Париже
Фото AFP

Июль

8 июля: дедлайн по подаче списков спортсменов — участников Олимпийских игр

На что еще стоит обратить внимание?

В Шанхае 16-19 мая и в Будапеште 20-23 июня пройдет Олимпийская квалификационная серия — мультиспортивное мероприятие, на котором будут разыгрываться квоты в брейкдансе, скейтборде, ВМХ и скалолазании. В этих видах международные федерации анонсировали, что допустили россиян до международных стартов, но не везде есть реальная возможность набрать рейтинг и заявиться на отбор.

Тем не менее существует теоретическая возможность, что кто-то из российских спортсменов послал заявку на участие — а ее вдруг возьмут и одобрят. В российских реалиях, где спортсмены зависят от федераций, это почти невозможно, но иногда так хочется надеяться на эффект чертика из табакерки. Формально в списках участников россиян ни в одном виде нет. Чемпион Юношеских олимпийских игр по брейкдансу Сергей Чернышев говорил, что сам не поедет на Игры без флага.

Президент МОК Томас Бах. МОК озвучил новый пакет санкций против России. Сколько теперь барьеров для наших перед Олимпиадой-2024

В конце апреля на международный старт в Баня-Луке (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины) поедет российская сборная по плаванию — чтобы на всякий случай выполнить олимпийский норматив. Нейтральный статус есть только у Ивана Гирева (и он попросил World Aquatics его аннулировать). Но стоит это иметь в виду, если вдруг после какого-то фантастического изменения ветра Международная федерация водных видов спорта или МОК захотят показать открытость и добавить кого-то из наших звезд, например, Юлию Ефимову.

Календарь олимпийской квалификации россиян
Олимпиада
Париж-2024
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