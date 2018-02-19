Евгений Климов: "Российским летающим лыжникам надо очень много работать для попадания в топ-6"

Российский летающий лыжник Евгений Климов отметил, что россияне в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх-2018 показали хороший результат. Спортсмен также добавил, что сборной России надо много работать, чтобы попадать в топ-6.

– Это обычный и хороший результат для нас при той форме, в которой мы сейчас находимся, – цитируют "РИА Новости" Климова. – Главное, что все члены нашей команды сделали свои прыжки без срывов. Еще очень много надо работать, чтобы попадать в топ-6, потому что очень большое отставание.

Олимпиада в целом тяжелая, оценю ее на "четыре". Из хорошего я вынес для себя опыт.

Напомним, что в командных соревнованиях Россия стала седьмой. Победу одержала Норвегия, второе место заняла Германия. Тройку призеров замкнула Польша.

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