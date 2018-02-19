Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Календарь/результаты
Медали
Сборная России
Главная
Олимпиада
Пхенчхан-2018
Прыжки с трамплина

19 февраля 2018, 17:50

Евгений Климов: "Российским летающим лыжникам надо очень много работать для попадания в топ-6"

Российский летающий лыжник Евгений Климов отметил, что россияне в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх-2018 показали хороший результат. Спортсмен также добавил, что сборной России надо много работать, чтобы попадать в топ-6.

– Это обычный и хороший результат для нас при той форме, в которой мы сейчас находимся, – цитируют "РИА Новости" Климова. – Главное, что все члены нашей команды сделали свои прыжки без срывов. Еще очень много надо работать, чтобы попадать в топ-6, потому что очень большое отставание.

Олимпиада в целом тяжелая, оценю ее на "четыре". Из хорошего я вынес для себя опыт.

Напомним, что в командных соревнованиях Россия стала седьмой. Победу одержала Норвегия, второе место заняла Германия. Тройку призеров замкнула Польша.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Источник: https://rsport.ria.ru/winter2018_skijumping/20180219/1132899374.html
Евгений Климов
0
Читайте также
«Вам сюрприз готовит местная братва». Как ФСБ помогла «Динамо» в Тольятти стать чемпионом
Хабиб Нурмагомедов выступил с мощной речью, где высказался о Коноре Макгрегоре
Семь человек пострадали в ходе обстрела колонны беженцев в Харьковской области
На границе России и Казахстана могут открыть зеленый коридор для казахстанцев
Стали известны новые подробности убийства первого главы ДНР Захарченко
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Павел Колобков: "Будем показывать зубы, защищая интересы спортсменов"
Евгения Медведева раскрыла секрет белого шарфа олимпийцев из России. Под ним был флаг
Путин вместе со спортсменами исполнил гимн России
Наталья Воронина: "Получу все награды после возвращения в Россию"
Семен Елистратов: "Призерам подарили не те модели? Это была шутка"
Евгения Медведева: "На Олимпиаде-2018 я показала свой максимум"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Норвежские прыгуны с трамплина - олимпийские чемпионы в командном турнире, Россия - седьмая

Алексей Ромашов: "Мы могли побороться за попадание в шестерку на Олимпиаде"