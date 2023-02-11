Африка проигнорировала Олимпиаду-1976. Каким был первый массовый бойкот Игр?

На Игры в Монреаль не поехали сразу 30 стран, и это ни принесло организаторам демарша никакой пользы.

Что бы ни происходило в мире, всегда нужно помнить, что все новое — это хорошо забытое старое. В настоящее время глава Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт продвигает идею массового бойкота Игр-2024 в случае допуска на них российских и белорусских спортсменов даже в нейтральном статусе. Его готовы поддержать представители Польши, Финляндии, государств Прибалтики и Скандинавии.

Однако разговоры о бойкоте Игр в современном мире — это нарушение Олимпийской хартии. В истории было несколько подобных инцидентов. Например, в 1976 году Олимпиаду бойкотировали сразу 30 стран, большинство из них — африканские. Происходило все под благим лозунгом борьбы с расовой дискриминацией. Но в ближайшей перспективе не помогло решить ни одной из заявленных проблем. Зато создало огромные проблемы спортсменам, лишенным возможности выступить на главном старте четырехлетия.

Эта ситуация очень показательна для того, что происходит в настоящее время.

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Бойкот

В 1976 году летняя Олимпиада проходила в канадском Монреале. Изначально мэр города Жан Драпо заявлял, что планируются «скромные Игры, на которых будут царить простота и достоинство в традициях величия человека». Впоследствии бюджет вырос с 310 миллионов долларов до двух миллиардов (долги потом возвращали несколько десятилетий), а проведение самой Олимпиады омрачил первый массовый политический протест.

Сам по себе бойкот противоречит идее олимпизма. Основатель движения французский барон Пьер де Кубертен считал, что Игры необходимо максимально отдалить от политики. Один из принципов гласит: «Осуществление прав и свобод, предусматриваемых Олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации — расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса».

Тем не менее еще в XX веке спорт начали использовать как площадку для различных демаршей. На Играх-1976 это произошло из-за участия спортсменов из Новой Зеландии. Запрета на их приезд в Канаду потребовали 22 африканские страны. Они были возмущены тем, что островитяне незадолго до начала Игр сыграли матч по регби со сборной ЮАР — страны, исключенной из олимпийского движения в связи с режимом апартеида еще в 1970 году.

МОК отказался поддержать протест и отстранить новозеландцев от Игр, аргументировав это тем, что регби не являлось олимпийским видом спорта. Реакция 30 стран, большинство из которых африканские, была очень жесткой — они бойкотировали Олимпиаду. Причем к моменту объявления этого решения многие спортсмены уже успели приехать в Канаду и даже пойти на квалификационные соревнования.

Причины

Все началось по инициативе Танзании, вслед за которой и другие сторонники бойкота демонстративно покинули Монреаль. Причем решение принимали именно правительства, а не национальные олимпийские комитеты. Для спортсменов это был очень болезненный удар, но им оставалось только подчиниться властям.

Причиной столь радикального поведения африканских государств стало нарушения режима санкций атлетами из Новой Зеландии. Регбисты из этой страны не стали отказываться от матча против коллег из ЮАР, где с 1948 по 1994 год царила политика расовой сегрегации. Из-за притеснения темнокожих южноафриканцы долгое время не допускались на международные соревнования, в том числе — Олимпийские игры.

Представители Южной Африки на протяжении этого периода выступали за другие страны, меняя спортивное гражданство путем натурализации, долгосрочного проживания или с помощью другого критерия. Полное восстановление ЮАР в правах во всех спортивных организациях произошло только в 1990-е.

Но спортивные чиновники выкручивались как могли — даже запустили собственные Южноафриканские игры, используя в массовой продукции изображение пяти колец и тем самым игнорируя запреты МОК. Сначала турниры проходили отдельно для белых и черных, но затем стали мультирасовыми. Спонсировали соревнования местные компании.

МОК же до последнего не хотел отстранять ЮАР, хотя борцы за права темнокожих еще с 1948 года требовали изгнания южноафриканских спортсменов с Олимпийских игр. До резолюции Генассамблеи ООН, которая прошла в 1962 году, руководители МОК всячески уклонялись от каких-либо решений по этому вопросу, но давление на них становилось сильнее и сильнее.

В итоге только в 1970 году МОК на своей сессии постановил: SANOK (Южноафриканский олимпийский комитет) нарушил принципы движения по семи пунктам, включая неправомерное использование символики — пяти переплетенных колец, и ЮАР была изгнана из олимпийского движения.

После бойкота африканскими странами Игр-1976 были подписаны Глениглсские соглашения, по которым страны Содружества обязывались бойкотировать спортивные мероприятия с участием ЮАР. Но важнее всего то, что МОК отказался идти на провокации, ведь на Играх в Монреале поводом стало участие другой страны — Новой Зеландии.

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Последствия

Бойкот в Канаде в 1976 году стал лишь первым в своем роде. Следующие Олимпийские игры — в 1980 и в 1984 годах — отличились самыми мощными протестами в истории олимпийского движения. В Москву не поехали спортсмены из 64 стран — из-за ввода советских войск в Афганистан. А Олимпиаду в Лос-Анджелесе пропустили атлеты стран социалистического блока — официальной причиной стали проблемы с безопасностью в США.

В итоге МОК просто не мог оставить без внимания попытки стран устраивать политические акции, используя Игры в качестве платформы. И было принято решение накладывать серьезные санкции на национальные олимпийские комитеты (НОК) за бойкоты соревнований.

В современной истории темы возможных протестов возникают чуть ли не перед каждой Олимпиадой. Так, США объявили дипломатический бойкот накануне Олимпийских игр-2022 в Пекине. Таким образом, американские политики не присутствовали в столице Китая на протяжении соревнований. Компанию им составили представители Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, а из стран Евросоюза — Бельгии, Нидерландов, Дании и Литвы.

Причиной такого демарша стали приписываемые КНР преследование китайских уйгуров, а также других этнических меньшинств, подавление протестов в Гонконге и прочие «нарушения прав человека». Впрочем, протесты не касались спортсменов, которые принимали участие в Играх-2022, несмотря на политический бойкот.

Ситуация, которая в настоящее время происходит вокруг российских и белорусских спортсменов, во многом напоминает бойкот стран Африки в 1976 году. Но главный вывод из истории таков, что Игры тогда все равно состоялись — даже без участия протестующих государств. А с тех пор политика МОК по отношению к бойкотам стала намного жестче.