«Надо подойти с точки зрения человеческих ценностей». В мире спорта продолжают спорить из-за допуска россиян в Париж-2024

Многих спортивных деятелей раздражает желание западных правительств навязать МОК политическую повестку.

Вокруг возможного участия нейтральных атлетов из России и Белоруссии в Играх-2024 продолжает раскручиваться сюжет с коллективными выступлениями озабоченных западных стран. Сначала в СМИ обсуждался возможный бойкот 35 государств, но ожидаемо, что к подобной мере готовы прибегнуть немногие.

Теперь правительства этих самых держав обратились в МОК с требованием объяснить, что значит принцип «нейтральности» при допуске россиян к Олимпиаде. Подписанты настаивают, что спорт в России и Белоруссии тесно связан с политикой. Среди обратившихся — представители Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Южной Кореи, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании и США. В общем, почти весь свет Запада — среди членов Евросоюза и других стран блока бросается в глаза разве что отсутствие Венгрии (ожидаемо), Болгарии и Австралии (неожиданно).

В заявлении говорится, что «до тех пор, пока отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели «нейтралитета» не будет разрешено, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешать вернуться к соревнованиям». Авторы призывают МОК «соответствующим образом» пересмотреть свое предложение. Подписанты утверждают, что их позиция не имеет отношения к дискриминации по национальному признаку, а лишь сомневаются, что для россиян будет «достижимо» соревноваться в нейтральном статусе с учетом финансирования их деятельности государством.

До недавних пор Томас Бах отбивал атаки западных политиков и призывы к бойкоту. Сможет ли он выстоять под напором правительств из более чем трех десятков стран?

Томас Бах. Фото Global Look Press

Дискуссия во Фр анции

Но есть и другие мнения. В стране — хозяйке Олимпиады, где всегда была очень плюралистичная политическая сцена, чиновники и эксперты фехтуют языками так, будто у них своя Олимпиада. Судя по всему, руководство Пятой республики хотело бы увидеть россиян в Париже, и первоначально позицию даже поддержала мэр города Анн Идальго. Но буквально через 10 дней она совершила фуэте на 180 градусов и заявила о неприемлемости приезда спортсменов из России и Белоруссии.

В ответ на нее ополчился член МОК от Франции Ги Дрю, который сам 20 лет назад работал в правительстве своей страны. Этот бывший легкоатлет в Мюнхене-1972 завоевал серебро в беге на 110 метров с барьерами, а через четыре года выиграл олимпийское золото, выбежав из 13 секунд. Общая мысль француза состоит в том, что спортсмены не отвечают за политику. Высказал он ее максимально эмоционально.

— Нет причин лишать российских и белорусских спортсменов участия в международном спортивном событии, особенно когда речь идет об Олимпийских играх. То, что думают Эммануэль Макрон и Анн Идальго, — их проблема. Принимать решение будет МОК после консультаций со всеми своими членами и президентами международных федераций. Франция организует Олимпийские игры от имени МОК. Международный комитет остается тем, кто руководит вопросами участия в соревнованиях. Я считаю, как и многие члены МОК, что политика не должна вмешиваться в вопросы спорта, — высказался Дрю, который в 2005 году находился под следствием из-за коррупционных обвинений, но его простил президент Жак Ширак.

Кроме Дрю в пользу России высказался другой член МОК от Франции, ее давний критик биатлонист Мартен Фуркад, так что это уже похоже на систему.

Фото Global Look Press

Мнение советского чемпиона c Украины

Когда говорят, что развернувшаяся трагедия проходит прямо по семьям, это очень хорошо понимает советский и украинский легкоатлет-спринтер Валерий Борзов. На Играх 1972 года он выиграл забеги на 100 и 200 метров, что стало шоком на фоне многолетнего доминирования американцев в данной дисциплине. Жена этого атлета — советская и российская гимнастка Людмила Турищева, родившаяся в Грозном. С ней Борзов теперь общается на расстоянии и с трудом. Бывший глава НОК Украины, несмотря на все события, остался в Киеве, а его супруга проживает в России.

На днях в британской Sunday Times вышло интервью с Борзовым, в котором он «неохотно», по выражению портала Inside the Games, высказывается против решения МОК допустить россиян и белорусов до Игр.

— Я хотел бы подойти к этому вопросу не с политической точки зрения, а с точки зрения человеческих ценностей. Сначала надо спросить у населения Украины, как бы они отнеслись к встрече наших спортсменов с российскими и белорусскими коллегами — в повседневной жизни, в столовой, на трибуне. Как бы они чувствовали себя после этого, вернувшись на Украину? — вопрошает Борзов.

Как конкретно должна быть устроена процедура принятия такого решения, знаменитый атлет не уточнил. Хотя понятно, что какой бы соцопрос сейчас ни заказал МОК на территории Украины, его результат пока предсказуем. Так что, очевидно, имеет место фигура речи.

— С человеческой точки зрения ответ предельно ясен: российским и белорусским спортсменам целесообразно дождаться окончания военных действий (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ»), чтобы говорить об их появлении на Олимпийских играх. И я открыто высказываю свое мнение, придерживаюсь общечеловеческих ценностей и озвучиваю свою позицию, даже если она не совпадает с позицией МОК, — резюмировал Борзов.

С точкой зрения правительства Украины, которое давно заявило о бойкоте в случае допуска россиян к Парижу-2024, все понятно. Хотя не факт, что украинские спортсмены сами хотели бы пропустить эти соревнования. То же самое относится и к атлетам из других стран, которые сейчас шантажируют МОК, требуя ответы на вроде бы очевидные вопросы о нейтральном статусе. Позиция людей из мира спорта сейчас — главная надежда на то, что нынешний олимпийский кризис завершится не крушением всей системы мирового спорта, а принятием взвешенного решения.