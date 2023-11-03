Флаг-футбол: правила новой олимпийской дисциплины

Основная информация о виде спорта.

Флаг-футбол — это командный вид спорта, который является бесконтактной версией американского футбола. Вместо жестких столкновений игроки команд пытаются остановить друг друга, перехватив флажок (ленточку), которая прикреплена к поясу противника.

В правилах игры говорится, что важнейшим аспектом флаг-футбола является избегание значительного и опасного контакта между футболистами. Эта дисциплина решением Международного олимпийского комитета (МОК) от 13 октября 2023 года включена в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Правила флаг-футбола

Несмотря на то что этот вид спорта берет свои корни в американском футболе, правила флаг-футбола отличаются. В первую очередь тем, что они короче и проще. Главная особенность — вместо того чтобы сбивать с ног игрока с мячом, противоборствующая команда пытается лишить его «флага» (матерчатых лент, которые крепятся к поясу с боков и со стороны спины). Их у каждого футболиста по три. Ленты закреплены достаточно хорошо, чтобы не теряться во время игры, но при этом их можно оторвать. При попытке сорвать ленту происходит характерный звук — «чпок».

Срыв флага — аналог падения в американском футболе. Игрок может предотвратить его, защищая ленту руками, мячом или уклоняясь от соперника. При этом соприкосновение с противником должно быть минимальным. Бесконтактность — главная фишка флаг-футбола. Она позволяет избегать травм и делает эту игру менее брутальной, доступной для людей с разными физическими параметрами.

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Матч стартует с розыгрыша мяча атакующей командой с пятиярдовой линии до зачетной зоны (один ярд — 91,44 см). Игроки защиты пытаются остановить прорыв оппонентов. Игра может быть остановлена в случаях, когда кто-то теряет флаг, мяч попадает в аут, при нарушении правил или после тачдауна (заноса мяча в зачетную зону соперника). Цель игры — набрать за счет перемещения мяча больше очков, чем противоборствующая команда.

У нападающей команды есть четыре попытки, чтобы пройти от линии старта до центра поля. Если у атакующих это получается, то у них будет еще четыре попытки для продвижения мяча в зачетную зону (тачдаун). При этом на расстоянии менее чем пять ярдов от зачетной зоны нельзя двигать снаряд без паса вперед.

Если же нападающей команде не удается перевести мяч или добиться тачдауна, то уже оппоненты начинают свои четыре попытки с пятиярдовой линии. Передача владения также может произойти и после перехвата мяча игроками защиты или потери мяча атакующими.

Побеждает та команда, которая сумеет набрать большее количество очков. Их можно заработать двумя способами — тачдауном и реализацией (дополнительной попыткой после успешного прохода). За первый сразу начисляется шесть очков, при этом команда может заработать еще один балл при помощи заноса или передачи в зачетную зону с пятиярдовой линии (либо еще два — с десятиярдовой).

Реализация — это попытка сделать тачдаун после успешной атаки с конкретной дистанции. И оценивается она с учетом этого расстояния: одно очко — с пяти ярдов, два — с десяти и так далее. В каждой атаке команда имеет возможность набрать до восьми очков.

Где играют во флаг-футбол

Поле для флаг-футбола представляет собой площадку 50х25 ярдов (46х23 метра). Две зачетные зоны (End Zone) занимают по 10 ярдов (9,1 метра). На каждой половине поля есть важная отметка — линия в пять ярдов. Именно с нее начинается розыгрыш нападающей команды. На своей половине поля каждый коллектив имеет возможность выносить мяч, но если они доходят до пятиярдовой отметки соперника, использовать подобные комбинации не разрешается.

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Команды во флаг-футболе

В матчах участвуют две команды. Каждая из них может включить в заявку на игру до 12 игроков, при этом в классическом варианте на поле могут находиться только пять из них. Впрочем, в разных лигах число участников от одного коллектива может варьироваться от 4 до 9 (одна из распространенных версий — 7х7). Флаг-футболисты могут быть двух амплуа: атаки или защиты. Пол игроков четко не регламентирован — теоретически команды могут быть смешанными (разнополыми), хотя чаще все-таки устраиваются отдельные турниры для мужчин и для женщин.

Регламент матча по флаг-футболу

Каждая игра состоит из двух таймов по 20 минут каждый. В последние две минуты каждой половины встречи игра останавливается, когда мяч попадает в аут, при нарушении правил или тачдауне, и далее считается только чистое время. Если счет оказывается равным по истечении двух таймов, игра продолжается овертаймом до первых набранных очков.

Флаг-футбол в мире

Руководящим органом этого вида спорта в мире является Международная федерация американского футбола (IFAF). Флаг-футбол широко представлен в США, но в него также играют в Европе и Азии, в том числе и в России: турниры проводятся под эгидой Федерации американского футбола России (ФАФР).

Каждый год проходят национальные и международные турниры, а также матчи между региональными клубами. С 2002 года IFAF каждые два года организует чемпионат мира по этой дисциплине.

В 2022 году этот вид спорта был выставочным на Всемирных играх в Бирмингеме (США). В мужском разряде победили американцы, в женском — мексиканки. А 13 октября 2023 года на 141-й сессии исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил включение флаг-футбола в программу летних Олимпийских игр 2028 года.