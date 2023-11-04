Русские изобрели регби и конное поло без мяча. Что могло бы войти в программу нашей Олимпиады

Верните мне мой 1612-й.

Согласно Всероссийскому центру изучения общественного мнения, только 24 процента людей знают, в честь чего был учрежден День народного единства 4 ноября. О дате до сих пор идут споры, потому что окончательно поляков выдавили из Москвы к 7 ноября 1612 года — и как раз вместо этой даты был придуман новый праздник. Но историческими изысканиями могут заняться польские и русские историки — если попросить о помощи, например, волейболиста Алексея Спиридонова, он очень отзывчивый.

А мы решили вспомнить, какие виды спорта в XVII веке будоражили умы русских людей и как бы могла выглядеть Олимпиада-1612 в Москве. Тем более с учетом современных обстоятельств тот, кто придумает аналог Олимпиады по русским видам спорта, наверняка получит хороший грант. Впрочем, фестивалей народных видов спорта и без того хоть отбавляй. Осталось придумать бренд — кофе руссиано уже есть, можно теперь и Руссиаду. Кстати, российская Олимпиада реально существовала — и прошла два раза в 1913-1914 годах. В... Киеве и Риге.

Спорт пытались запрещать

Вообще отношение к спорту 400-500 лет назад было, мягко говоря, не лояльным. На всяких зимних ярмарках, разумеется, мужики любили друг друга помутузить в формате «500 на 500», но Церковь и власти относились к этому сдержанно. Ну как сдержанно — просто посылали участников в ад. Свод церковных постановлений «Стоглав» (1551 год) и средневековый нравственный кодекс «Домострой» (1580) запрещали игрища, а также шахматы, помещая их в раздел «неправедное житие». Шахматисты и прочие ретивые физкультурники, согласно «Домострою», «будут после смерти в аду, а в земной жизни прокляты».

Конечно, главный спорт Руси тех времен — кулачный бой, и в нем бы на Олимпиаде-1612 разыгрывалось больше всего медалей. Как отдельная разновидность существовало «взятие городка» (в нее под Кремлем, собственно, и сыграли русские с поляками). Сначала с боями боролась Церковь, видя в соревнованиях языческие корни, потом их запрещали своими указами некоторые русские цари — Михаил Романов, Елизавета Петровна, Николай I. А после революции кулачный спорт подвергли обструкции уже большевики. Объявили его позорным пережитком царского режима и снова запретили, для верности.

Русский кулачный бой имел мало общего с современными ММА. В нем действовал негласный кодекс, основные положения сводились к которым:

— биться нужно «по любви» — то есть не иметь на противника злобы,

— не захватывать одежды противника и не ставить подножек,

— не бить сзади,

— не бить ногами,

— не бить лежачего противника,

— не таить в кулаке тяжелых предметов.

Петр, хоккей и русское регби

Однако русские люди не ограничивались тем, что регулярно били друг друга по лицам. Были и более миролюбивые забавы. Про лапту, городки, вышибалы вы знаете и так — а вот из клюшкования появился позже хоккей с мячом. Игра известна еще с X века. На Урале игру называли «свинка», на севере — «погоня» или «загон», встречаются также названия «шарение», «котел», «козий рог», «юла». По сути тот же хоккей с мячом на любой поверхности, но когда Петр I из Голландии привез коньки, первые на них встали «клюшники» — и так появился современный хоккей с мячом. Который на Олимпиаду все еще не пускают — не хватает конкуренции.

Петр вообще круто изменил историю русского спорта — его соратник и историк граф Татищев написал и издал работу «Разговор о пользе наук и училищ», в которой призывал вводить в академиях фехтование и верховую езду. В 1701 году в Москве открылась школа математических и навигационных наук, где физкультура впервые стала обязательным предметом — видимо, с тех пор существуют и люди, которые ищут от нее освобождения.

Еще Петр очень полюбил парусный спорт и регулярно проводил в своей столице гонки. Существует даже теория, что первые мосты через Неву в Санкт-Петербурге стали строить очень поздно именно из-за регат и желания посадить всех за парус и весла. А кто отказывался — посадить могли и на что-нибудь другое.

Но если снова отматывать на 100 лет назад, то у русских были и другие командные виды спорта. Например, кила. В киле одной команде («ватаге») нужно через все поле занести мяч в «город», попутно отбиваясь от силового сопротивления другой ватаги. Успешный занос мяча называется «взятием города». Игра ведется мячом для килы весом 1,5 килограмма, напоминающим тыкву (очень подходит для хэллоуиновских торжеств).

Микст для олимпийской программы — «коняшки» без коней

Из индивидуальных видов выделяются по популярности бабки, в деревнях и небольших городках они живут до сих пор. Это не про людей или деньги — тем более что денег в деревнях как раз немного, а про старинную игру, для которой нужны говяжьи или свиные косточки и тяжелая бита, изнутри залитая свинцом. Цель — сбить бабки битой каким-либо особенным образом, о котором договариваются заранее.

Владимир Маковский. «Игра в бабки».

Нечто похожее из разряда «бьющих» видов спорта — чижик. Подлапта, но бьют люди по небольшой палочке, которая стоит на камушке в очерченном квадрате в центре поля. Бьющий ударяет ребром лапты по концу чижика, заставляет его взлететь в воздух, а вторым ударом старается отбить его подальше в поле. Ловчие стараются поймать чижик, за что получают очки. Либо, если ловля не случилась, то чижик надо забросить с места его падения обратно в дом, а бьющий пытается отбить его лаптой. Обычно игра идет до первого рыдающего ребенка или крови.

Славяне придумывали и более современные виды спорта, которые обаятельно бы попали в олимпийскую программу, учитывая моду на смешанные дисциплины, где представлены и мужчины, и женщины. Например, коняшки. Вариант поло, только без мяча и клюшек. И забивать ничего никуда не надо. В роли коней мужчины, в роли всадников женщины. Игроки разделяются на два «войска». Девушки забираются на спины парней и пытаются вывести из равновесия другую пару. Выигрывает пара, дольше всех устоявшая на ногах.

Коняшки. Фото Соцсети

А что у них?

Кровь стынет в жилах, когда по читаешь, какие виды спорта практиковались параллельно в бездуховной Европе. Нет, конечно, там существовало множество активностей, которые дали будущее теннису (жо-де-пом), гольфу, футболу и регби (флорентийский кальчо), легкой атлетике. Главным спортом Средневековья, притягивавшим народ, были рыцарские турниры.

Но встречались и совершенно удивительные способы времяпрепровождения. Например, одной из популярных забав знати было бросание лисицы. Животное надо было подбросить как можно выше. Два игрока из одной команды становились по обе стороны площадки, держа в руках концы разложенной на земле пращи. Лисица выпускалась между ними, в нужный момент нужно было дернуть свой снаряд — лисица подлетала на несколько метров вверх. Фиксировались рекорды в 6-7 метров. Защитница животных и противница конного спорта Бриджит Бардо лично бы задушила участников такого зрелища, проходи оно в Париже в 2024-м.

Бросание лисицы. Фото «Мир фантастики»

Ну и напоследок — игра, с которой, возможно, и началось то, что завершилось в 1612-м — свайка, или ножички. Именно от нее якобы погиб младший сын Ивана Грозного царевич Дмитрий, напоровшись телом на «свайку» — хотя есть версия о заказном политическом убийстве, в котором был заинтересован Борис Годунов. Суть игры заключалась в том, чтобы свайкой (заостренный штырь с массивной головкой) попасть в кольцо, лежащее на земле (диаметром около 5 см).

Царевич, страдавший эпилепсией, по преданию, во время игры упал в приступе «черной немочи» (так тогда называли эту болезнь) и напоролся шеей на острый конец свайки.

Кристиан Готфрид Генрих Гейслер. «Игра в свайку» (конец XVIII века).

А если бы не занимался таким опасным видом спорта — может, и поляков в Москве бы не было. И трех выходных в начале ноября у нас могло и не быть. В общем — поговорка про «спорт не про здоровье» актуальна была всегда. Соблюдайте осторожность и не заплывайте за буйки.