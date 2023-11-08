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Сегодня, 18:00

Крикет Т20: правила новой олимпийской дисциплины

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игра в крикет Т20
Фото Getty Images
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Основная информация о виде спорта, включенном в программу Олимпийских игр 2028 года.

Крикет — популярная в странах Британского содружества игра с мячом, был представлен на летней Олимпиаде всего один раз: в 1900 году в Париже. Теперь в программу Игр попадет одна из трех основных разновидностей данного вида спорта — Twenty20 (T20 — произносится как «твенти-твенти»). В классическом крикете матчи называются тестовыми и длятся четыре-пять дней, в однодневном игра занимает около восьми часов, а олимпийский формат является наиболее динамичным.

Команды в Т20

Если утрировать, внешне крикет чем-то напоминает древнюю русскую игру лапту и также является отдаленным родственником бейсбола. В Twenty20 играют две команды, которые состоят из 11 игроков.

Два основных амплуа — боулер (подающий мяч, не менее пяти игроков) и бэтсмен (отражающий мяч битой, может быть любой игрок), еще одно — уикет-кипер (его задача — ловить мяч от боулера). В матчах Т20 количество оверов (подач) ограничено, поэтому не все игроки имеют возможность поучаствовать в игре — до них просто может не дойти очередь.

Где играют в Т20

Поле для игры представляет собой прямоугольную площадку длиной 22 ярда (около 20 метров) и шириной 10 футов (около 3 метров), на которой растет очень короткая трава. Судьи имеют возможность определить пригодность питча (поля) для проведения матча.

Вдоль узкого края питча на одинаковом расстояния друг от друга находятся калитки шириной в 9 дюймов (22,86 сантиметров). Они являются одним из основных способов вывода бэтсмена из игры — сбить мячом одну или более перекладин с его калитки, что называется «сломать» ее.

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Регламент матча по Т20

Эта разновидность известного во всем мире вида спорта появилась в 2003 году. Длительность матча в крикете T20 зависит не от временных лимитов, а от набора подач.

Команды по очереди отбивают мяч и играют в поле, пытаются набрать очки или помешать это сделать сопернику. Каждый матч состоит из двух иннингов (периодов игры), в одном из которых отбивает одна команда, в другом — вторая. У каждой есть по 20 оверов (периодов) из шести подач. Игра в общей сложности длится около трех часов.

Команды в Т20 играют в форме произвольных цветов (в «классике — исключительно в белом). Мяч должен быть белым. При этом игра не останавливается из-за дождя, как это бывает в других форматах.

Игра в крикет
Фото Getty Images

По ходу иннинга команда зарабатывает раны — когда оба бэтсмена (отражающие мяч битой игрока) бегут из одного конца площадки подачи в другой. Количество заработанных командой ранов соответствует сумме очков в конкретном иннинге. Задача оппонента — набрать больше во второй половине игры. Побеждает тот, кто получил наибольшую сумму баллов.

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Т20 в мире

Twenty20 считается привлекательным видом спорта для телевизионного эфира, трансляция длится не более трех часов. Эта разновидность крикета способствовала развитию лиг в Европе, Азии и Океании, а также повлияла на совершенствование игры в целом.

Сильнейшими сборными в этом виде считаются Намибия, Шотландия, ОАЭ, Нидерланды, Непал, Гонконг, Канада и Оман — среди мужчин, Таиланд, Папуа — Новая Гвинея, Шотландия, ОАЭ, Нидерланды, Намибия, Танзания, Уганда и Непал — среди женщин.

Главные международные турниры по Twenty20 — это чемпионаты мира, которые проходят раз в два года для мужчин и женщин. Также T20 представлен на Играх Содружества, Азиатских играх, Тихоокеанских играх, Играх Юго-Восточной Азии, Африканских играх (с 2024 года).

Спортсменки во время соревнований по крикету Т20
Фото Getty Images

Стоит предположить, что в случае прихода в Twenty20 звезд из «классического» крикета преимущество получат страны, в который этот вид спорта является национальным. В первую очередь это Индия и Пакистан, а также Англия, Австралия и Новая Зеландия.

Части Великобритании — Англия, Шотландия и Уэльс — выступают в соревнованиях по крикету отдельными командами. Кроме того, здесь есть такое странное образование, как сборная Вест-Индии — команда, собранная из жителей англоязычных островов Карибского моря. Их выступление на Олимпиаде в таком формате невозможно по юридическим причинам.

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Кубок мира по классическому крикету по популярности может сравниться с чемпионатом мира по футболу и Кубком мира по регби. В турнире соревнуются всего 10 сборных, но среди них — обожающая именно этот вид спорта Индия (с населением 1,4 миллиарда людей), Пакистан (138 миллионов) и Бангладеш (169 миллионов). Соответственно, телетрансляции в этих странах пользуются повышенным интересом. И эта же аудитория наверняка не обделит вниманием и формат T20 на олимпийском уровне.

Twenty20 включен в программу Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе, но формат турнира, количество участников и регламент квалификации пока не определены.

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