Крикет Т20: правила новой олимпийской дисциплины

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Крикет — популярная в странах Британского содружества игра с мячом, был представлен на летней Олимпиаде всего один раз: в 1900 году в Париже. Теперь в программу Игр попадет одна из трех основных разновидностей данного вида спорта — Twenty20 (T20 — произносится как «твенти-твенти»). В классическом крикете матчи называются тестовыми и длятся четыре-пять дней, в однодневном игра занимает около восьми часов, а олимпийский формат является наиболее динамичным.
Если утрировать, внешне крикет чем-то напоминает древнюю русскую игру лапту и также является отдаленным родственником бейсбола. В Twenty20 играют две команды, которые состоят из 11 игроков.
Два основных амплуа — боулер (подающий мяч, не менее пяти игроков) и бэтсмен (отражающий мяч битой, может быть любой игрок), еще одно — уикет-кипер (его задача — ловить мяч от боулера). В матчах Т20 количество оверов (подач) ограничено, поэтому не все игроки имеют возможность поучаствовать в игре — до них просто может не дойти очередь.
Поле для игры представляет собой прямоугольную площадку длиной 22 ярда (около 20 метров) и шириной 10 футов (около 3 метров), на которой растет очень короткая трава. Судьи имеют возможность определить пригодность питча (поля) для проведения матча.
Вдоль узкого края питча на одинаковом расстояния друг от друга находятся калитки шириной в 9 дюймов (22,86 сантиметров). Они являются одним из основных способов вывода бэтсмена из игры — сбить мячом одну или более перекладин с его калитки, что называется «сломать» ее.
Эта разновидность известного во всем мире вида спорта появилась в 2003 году. Длительность матча в крикете T20 зависит не от временных лимитов, а от набора подач.
Команды по очереди отбивают мяч и играют в поле, пытаются набрать очки или помешать это сделать сопернику. Каждый матч состоит из двух иннингов (периодов игры), в одном из которых отбивает одна команда, в другом — вторая. У каждой есть по 20 оверов (периодов) из шести подач. Игра в общей сложности длится около трех часов.
Команды в Т20 играют в форме произвольных цветов (в «классике — исключительно в белом). Мяч должен быть белым. При этом игра не останавливается из-за дождя, как это бывает в других форматах.
По ходу иннинга команда зарабатывает раны — когда оба бэтсмена (отражающие мяч битой игрока) бегут из одного конца площадки подачи в другой. Количество заработанных командой ранов соответствует сумме очков в конкретном иннинге. Задача оппонента — набрать больше во второй половине игры. Побеждает тот, кто получил наибольшую сумму баллов.
Twenty20 считается привлекательным видом спорта для телевизионного эфира, трансляция длится не более трех часов. Эта разновидность крикета способствовала развитию лиг в Европе, Азии и Океании, а также повлияла на совершенствование игры в целом.
Сильнейшими сборными в этом виде считаются Намибия, Шотландия, ОАЭ, Нидерланды, Непал, Гонконг, Канада и Оман — среди мужчин, Таиланд, Папуа — Новая Гвинея, Шотландия, ОАЭ, Нидерланды, Намибия, Танзания, Уганда и Непал — среди женщин.
Главные международные турниры по Twenty20 — это чемпионаты мира, которые проходят раз в два года для мужчин и женщин. Также T20 представлен на Играх Содружества, Азиатских играх, Тихоокеанских играх, Играх Юго-Восточной Азии, Африканских играх (с 2024 года).
Стоит предположить, что в случае прихода в Twenty20 звезд из «классического» крикета преимущество получат страны, в который этот вид спорта является национальным. В первую очередь это Индия и Пакистан, а также Англия, Австралия и Новая Зеландия.
Части Великобритании — Англия, Шотландия и Уэльс — выступают в соревнованиях по крикету отдельными командами. Кроме того, здесь есть такое странное образование, как сборная Вест-Индии — команда, собранная из жителей англоязычных островов Карибского моря. Их выступление на Олимпиаде в таком формате невозможно по юридическим причинам.
Кубок мира по классическому крикету по популярности может сравниться с чемпионатом мира по футболу и Кубком мира по регби. В турнире соревнуются всего 10 сборных, но среди них — обожающая именно этот вид спорта Индия (с населением 1,4 миллиарда людей), Пакистан (138 миллионов) и Бангладеш (169 миллионов). Соответственно, телетрансляции в этих странах пользуются повышенным интересом. И эта же аудитория наверняка не обделит вниманием и формат T20 на олимпийском уровне.
Twenty20 включен в программу Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе, но формат турнира, количество участников и регламент квалификации пока не определены.