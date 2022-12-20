Лыжные виды спорта изнывают от доминирования норвежцев. Спасение — российско-норвежские игры

Если северянам скучно в формате мировых кубков, то имеет смысл попробовать что-то новое.

После выигранной по медалям Олимпиады в Пекине норвежцы продолжают оккупацию зимнего спорта, особенно мужского. В биатлоне на последнем этапе Кубка мира в Анси Йоханнес Бе и его тезка Дале, а также Стурла Лагрейд и Ветле Шостад Кристиансен забрали 8 из 9 возможных медалей. В лыжах этап в Давосе закончился 20-километровой мужской «разделкой» с шестью норвежцами в топ-6. А у женщин впервые с февраля 2020 года завоевала 32-летняя Ингвильд Остберг, которая два сезона не проходила в сборную из-за анорексии. В зачете Кубка мира лидирует также норвежка — Тириль Венг. Пожалуй, сейчас интереснее смотреть Кубки России по биатлону и лыжам, чем мировые, по крайней мере у мужчин. У нас больше интриги и разборки с мешками в придачу.

Норвежцы также выиграли 6 золотых медалей в 10 стартах мужского горнолыжного сезона, 5 из 8 — в лыжном двоеборье, у женщин в нем же — 4 из 4. Ну и по мелочи добирают в конькобежном спорте и женских прыжках с трамплина. Если бы Олимпиада в Кортина-д'Ампеццо состоялась этой зимой, нет сомнений, что норвежцы бы выиграли ее с еще большим преимуществом — особенно без России в лыжах. Можно ли с этим что-то сделать?

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Фото Global Look Press

Норвежцы не меньшие друзья, чем китайцы

По большому счету, ничего. Хорошо, что норвежцы еще не начали массовые переходы в другие сборные, что практикуется у китайцев в настольном теннисе. Понятно, что любая эпоха закончится — Месси, Мбаппе или Норвегии в лыжах и биатлоне. Но на данный момент норвежцев можно оставить только директивно. Нагружая, например, утяжелениями на спину перед стартом — похожая практика есть в автоспорте, когда лидерам чемпионата добавляют вес на машину, чтобы уравнять силы.

Можно подумать и над другими форматами. В китайском Цзилине прошли Российско-китайские молодежные игры. Раз на Кубках мира норвежцам уже скучно, пора объявлять Российско-норвежские игры. В конце концов, мы соседи и еще недавно были друзьями. Передали норвежцам часть Баренцева моря, в котором впоследствии нашли углеводороды, совместно управляли Шпицбергеном, активно работал пограничный пункт в Киркинессе, через который переезжали на велосипедах сирийские беженцы в пик миграционного кризиса. Для жителей Мурманской области действовал облегченный режим пересечения границы, норвежцы приезжали к нашим закупаться подешевле, наши ездили за тем, чего нет в России — закупиться дешево в Норвегии в принципе невозможно.

Как бы могло выглядеть противостояние России и Норвегии в зимних олимпийских видах спорта один на один? Если бы это была матчевая встреча по программе зимней Олимпиады, а не подсчет медалей, исход неизвестен.

На Играх, как известно, 15 видов спорта, правда, скоро добавится 16-й — спортивный альпинизм. Давайте пройдемся по порядку и увидим, кто бы выиграл в таком противостоянии. В Пекине, если что, Норвегия была вне конкуренции — 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. У сборной ОКР 6-12-14. По общему числу медалей счет 37:32 в пользу норвежцев, по очкам, если брать систему 3-2-1, 77:56. Как будет по видам спорта?

Хоккей и керлинг

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

Сначала игровые виды спорта. Самое простое — хоккей. И у мужчин, и у женщин российская сборная, хоть давно и не добивалась больших успехов, но должна норвежцев обыгрывать. Последняя встреча сильнейшими составами у мужчин прошла в Сочи, и тогда наши победили — 4:0.

В керлинге все сложнее. Норвежцы обыграли российских мужчин на последней Олимпиаде, но в итоговой таблице очков было поровну. У женщин наша сборная присутствовала на турнире, а норвежская не пробилась. В дабл-миксте, наоборот, играли норвежцы, а наших не было — хотя в Пхенчхане россияне в этом виде взяли бронзу, позже отобранную из-за допинга у Александра Крушельницкого. И все-таки по справедливости керлинг надо отдать норвежцам — 1:1.

Биатлон

Здесь без комментариев. Россияне, конечно, могут зацепиться в эстафетах, но в индивидуальных гонках шансы есть разве что у женщин. Прошли времена, когда Логинов боролся за победы на Кубке мира. И хотя на российских стартах сейчас открывается много молодежи, норвежцы выносят весь мир без проблем — и наверняка вынесут самую талантливую молодежь любой страны мира. 1:2.

Стурла Легрейд. Фото Global Look Press

Санно-бобслейные виды

В последние годы наши бобслеисты к медалям подбираются редко, но норвежцы с желобов кататься в принципе не умеют. Разве что на лыжах. В санях Россия остается одной из главных соперниц Германии. В скелетоне за нас традиции — Никита Трегубов, Александр Третьяков, Елена Никитина. Норвежцы к нам даже не пытались подобраться. 4:2 без вопросов.

Горные лыжи

Здесь тоже без вопросов, но в пользу норвежцев. Наши горнолыжники хотя и уехали на сборы в далекую Аргентину и, может, могли бы пропитаться победным духом Месси, но с регулярными победами Кильде и Бротена вряд ли что-нибудь смогли сделать. Символично, что одна из восходящих звезд нынешнего Кубка мира норвежец Лукас Пинейро Бротен имеет бразильские корни. 4:3.

Лукас Пинейро Браатен. Фото Global Look Press

Коньки

В конькобежном спорте Норвегия обыграла Россию в золотом финале командной гонки преследования, в отличие от нас, имеет победы на двух последних Олимпиадах, так что споров быть не может — 4:4.

Но вот в шорт-треке норвежцев вообще нет как класса. А у наших регулярные медали чемпионатов мира и Олимпиад — вспомните хотя бы чудесное серебро Константина Ивлева в Пекине. Так что 5:4.

Лыжные виды

В лыжных гонках все совсем неоднозначно. Еще до Пекина легко можно было сказать, что норвежцы сильнее и у мужчин, и у женщин, теперь такой уверенности нет ни в одном из видов. В Пхенчхане счет по золоту был 7:0, по медалям — 14:8. В Пекине — 5:4 и 8:11 соответственно. Предпочтем оставить ничью.

В двоеборье Россия регулярно занимает последние места на этапах Кубка мира, у норвежцев есть великий Риибер и 20-летняя Гюда Хансен, уже ставшая чемпионкой мира. Все очевидно — 5:5.

Ярл Магнус Риибер. Фото Global Look Press

В прыжках с трамплина Россия чудом завоевала командное серебро на Олимпиаде в Пекине, но очевидно, что Норвегия сильнее и у мужчин, и у женщин. Во всех видах программы они были в топ-8, притом что лучшая прыгунья мира Марен Луннбю отказалась от Олимпиады из-за той же анорексии. Скандинавы вырываются вперед — 5:6.

Сноуборд и фристайл

В сноуборде, как ни удивительно, норвежцы завоевали серебро Пекина — против нашей бронзы Вик Уайлда. Скандинавы лучше в экстремальных видах типа биг-эйра или слоупстайла, мы — в слаломе и кроссе. Скорее всего, в среднем Россия сильнее, но по справедливости счет должен быть ничейным — 6:6.

Во фристайле похожая история — у норвежцев золото в биг-эйре Бирка Рууда, у нас несбывшиеся надежды в акробатике. Но если брать все виды, Россия очевидно сильнее. Хотя бы потому, что у нее на Олимпиаду отобралось 22 человека, а у норвежцев 6.

Фигурное катание

Норвегия запомнилась только тем, что инициировала повышение возрастного ценза. Ни в одном из четырех видов у норвежцев нет шансов против русских, даже если нашим затупить коньки и выключить музыку. 7:6.

Таким образом, судьбу таких своеобразных игр решали бы натурально Большунов и Клебо и их партнеры в лыжах. Но есть одно очень маленькое «но». Клебо и многие другие норвежские спортсмены пока не очень хотят соревноваться с нашими. А жаль — такая заруба могла бы получиться.