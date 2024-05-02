Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 13:23

ФИФА не может перечислить РФС 2 миллиарда рублей из-за европейских санкций

Telegram Дзен

Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, какие проблемы возникли у Международной федерации футбола (ФИФА) с перечислением денежных средств.

«Деньги ФИФА заложены. Но там начались проблемы. ФИФА ссылается на то, что европейские санкции запрещают финансировать различного рода строительные проекты в России. Это плохо, но не является препятствием для реализации проектов. Сумма, которую нам должна ФИФА, — как раз 2 миллиарда рублей. Мы предложили направить их на один из этих объектов. Если этого не произойдет, тогда РФС будет искать другие источники финансирования — кредиты и иные механизмы. А на 2 миллиарда укажем иные проекты, не строительные», — приводит слова Митрофанова «РБ-Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду от всех международных турниров.

Источник: РБ Спорт
РФС
ФИФА
4
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Лыжники Большунов и Жеребятьева воспитывают дочь
Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде в Париже
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Ларионов меняет власть в «Торпедо», «Спартак» переманил легенду «Динамо», а внука Третьяка пристроят в Уфе. Что произошло в первый день трансферного рынка КХЛ
БПЛА ВСУ пытались атаковать объект энергетической инфраструктуры в Смоленской области
Количество погибших при обрушении магистрали в провинции Гуандун выросло до 36
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Сборная России сыграет с Белоруссией 7 июня в Минске
Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде в Париже
Прокопец объяснил, как РФС может вернуть 2 миллиарда рублей от ФИФА
13 спортсменов сборной России по гребле на байдарках и каноэ получили нейтральный статус
Лучший велогонщик России получил возможность выступить на Олимпиаде. Поедет ли он в Париж?
Всероссийская федерация волейбола работает над организацией товарищеских матчей для сборной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В РФС рассказали, как УЕФА финансирует турнир развития в России

Прокопец объяснил, как РФС может вернуть 2 миллиарда рублей от ФИФА