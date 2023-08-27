В спорте отменяют мужские категории и вводят открытые. Зачем это нужно?

Битва полов выходит на новый уровень.

Последняя тенденция МОК — снятие любых барьеров для соревнований мужчин и женщин. Гендерные различия постепенно стираются. Даже олимпийский девиз изменили впервые со времен Пьера де Кубертена, добавив к нему инклюзивное «вместе». Правда, полностью перейти к открытым соревнованиям между мужчинами и женщинами олимпизм едва ли готов. Есть отдельные прецеденты в бобслее, триатлоне и шахматах, но они все еще выглядят как экзотичные исключения. Но к чему приведет открытый спорт — настоящему равенству или забвению женского спорта?

Олимпийский чемпион хочет соревноваться вместе с женщинами

Чего смогли бы достичь лучшие представители женского спорта в мужских соревнованиях? Этот вопрос стал поводом для различных шоу-стартов — от знаменитой «Битвы полов» от великой Билли Джин Кинг в теннисе до прыжкового турнира по фигурному катанию в России. Задумался о будущем женского спорта и олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Питер Уилсон. Триумфатор Игр Лондона-2012 приехал на чемпионат мира в Баку с революционными идеями. «Я не понимаю, почему мужчинам и женщинам не следует стрелять вместе, — сказал Уилсон. — Если бы мы пошли в этом направлении, мы были бы одним из двух открытых видов спорта, вторым был бы конный спорт, и это всегда использовалось для защиты верховой езды».

Питер предлагает вернуться к истокам стрельбы — открытым соревнованиям и для мужчин, и для женщин. Ведь когда дам впервые допустили до соревнований по стрельбе на Олимпийских играх в Мексике в 1968 году, они выступали вместе с мужчинами. И девушки отнюдь не были статистами. К примеру, на Олимпиаде в Монреале в 1976 году американка Маргарет завоевала серебро в соревнованиях по трехпозиционной малокалиберной винтовке. Мердок стала первой женщиной, выигравшей медаль на Олимпиаде в пулевой стрельбе. Более того, девушка даже претендовала на победу — набрав в сумме 1162 очка, она заняла первое место, но после более детального изучения мишеней золотая медаль перешла к соотечественнику Маргарет — Лэнни Бэшему. На церемонии награждения по приглашению Бэшема она стояла вместе с ним на первой ступени пьедестала в знак признания ее достижения.

Питер Уилсон. Фото Getty Images

Открытая эра в стендовой стрельбе завершилась только в 1996 году

Отдельные соревнования в женской категории появились только на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. Причем выделяли по полу только соревнования по стрельбе из винтовки и пистолета, в то время как состязания по стрельбе из дробовика остались открытыми. Завершилась эпоха открытых для представителей любого гендера стартов только в Атланте в 1996. За год до этого прошел последний чемпионат мира по стендовой стрельбе по старым правилам. И его выиграла китаянка Чжан Шань, обыграв сильнейших мужчин из Испании и Перу. С тех пор напрямую мужчины с женщинами не соревновались, пока президент МОК Томас Бах не предложил подойти к проблеме иначе и не стал продвигать смешанные командные виды. В стендовую стрельбу они пришли совсем недавно — перед Олимпиадой в Токио-2020.

Тем не менее смешанные соревнования — не равно открытые и полностью их не заменяют. «У меня нет никаких полномочий, я говорю как энтузиаст своего вида спорта, но мне бы хотелось соревноваться с женщинами. Я уверен, что есть девушки, которые могли бы меня превзойти даже в те моменты, когда я был на высоте», — продолжает свою мысль Уислон. В качестве первого этапа Уилсон предложил проводить открытые квалификационные соревнования, когда мужчины и женщины в равных условиях проводят отбор лучших, а уже финальные этапы проходят раздельно. Это позволит на практике увидеть, как хороши могут быть девушки и что искусственные ограничения следует снимать. «Посмотрите на результаты последних чемпионатов мира. Хотя бы на результаты этого чемпионата в Баку. Женщины вполне способны конкурировать с мужчинами», — уверен Питер.

Фото Global Look Press

Исход соревнований между мужчинами и женщинами не предопределен заранее

Идеи Уилсона могут найти отражение на практике. Во-первых, для мира стрельбы это не будет чем-то новым. Скорее возвращение к практикам прошлого. Во-вторых, подобные эксперименты в духе современного МОК, который пытается сохранять баланс интересов различных групп, в том числе радикальных феминисток. И в-третьих, подобные соревнования будут иметь зрительский, а значит, и финансовый интерес. Пусть в большинстве случаев, если речь идет о физической силе в классическом ее понимании, то среднестатистический мужчина и будет сильнее среднестатистической женщины. Только вот в спорте мы не берем среднестатистических людей — соревнуются лучшие из лучших. И в таком случае уже нет гарантий, что им будет обязательно мужчина. Пусть примеров, когда женщины показывали лучший результат, чем мужчины или сравнимый, — единицы. Но при этом случаи это не сверхъестественные.

Фанаты фигурного катания без труда вспомнят, как Александра Трусова и Камила Валиева обходили по баллам мужчин. Особенно если пересчитать баллы женских соревнований по общей «мужской» системе с большими надбавками или смотреть только на баллы за технику. Более того, когда Федерация фигурного катания на коньках России проводила шуточный турнир по прыжкам, мужчинам было не до шуток — девушки взяли верх в прямом соревновании с командой парней. Были и примеры конкуренции женщин с мужчинами в плавании и легкой атлетике. К тому же, согласно последним исследованиям в США, реакция и концентрация у представительниц женского пола даже лучше, чем у мужчин. А ведь для стрельбы именно эти качества, а не физическая сила влияют на результат.

Да и в целом в средних числах различия в спортивных навыках между полами не настолько сильны, как мы привыкли полагать, и не всегда очевидны. Вполне возможно, что превосходство мужчин в спорте — это не природная предрасположенность, а веками сложившаяся социальная практика. Несколько тысячелетий женщинам не нужно было развивать физическую силу. И это не могло не отразиться на женском спорте, который по факту активно развивается меньше ста лет. Теперь же есть возможность стимулировать женские таланты на спортивном поприще. И, если это получится, совсем не факт, что они проиграют конкуренцию мужчинам.