Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 07:00

«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Мария Шарапова и Серена Уильямс на церемонии награждения Олимпиады-2012 в Лондоне.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен
Курьезный случай на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

По причине санкций сейчас нечасто можно услышать российский гимн на международных турнирах. Многие спортсмены из России отстранены от участия в крупных соревнованиях с другими странами, а те, что допущены, в основном выступают в нейтральном статусе. Однако ранее на Олимпийских играх очень часто звучал и наш национальный гимн, и поднимались флаги.

На летней Олимпиаде-2012 во время официальной церемонии на знаменитом стадионе в Уимблдоне произошел забавный инцидент. Российский флаг висел по соседству с американским и белорусским после финала женского теннисного турнира. 4 августа Серена Уильямс одержала разгромную победу над Марией Шараповой. Американка в двух сетах расправилась с россиянкой — 6:0, 6:1. Уильямс выиграла свое первое олимпийское золото в одиночном разряде. До Игр в Лондоне теннисистка дважды побеждала в парах (2000, 2008). Для Шараповой серебро Олимпиады стало первым и единственным в карьере.

Парад участников Олимпиады в&nbsp;1912 году. Бросили флаг России на землю. Кто виноват в скандале во время парада участников Олимпиады?

«Что ж, это многое значит, — говорила Шарапова о медали после поражения от Уильямс. — Это моя первая Олимпиада. И считаю этот турнир одним из сложнейших: шесть матчей на отрезке в восемь дней против сильных соперников. Это уникальный опыт для всех нас. Для меня впервые сыграть на Олимпиаде и уехать с нее с серебряной медалью — потрясающее достижение. Конечно же, всегда обидно проигрывать в финалах, но получить медаль — это здорово, без сомнения».

Самое любопытное случилось в концовке церемонии награждения теннисисток. На «Центральном корте» зазвучал гимн США — в честь олимпийской чемпионки. В небо начали поднимать американский флаг, который висел между знаменами России и Белоруссии. Бронзу в женском одиночном разряде завоевала Виктория Азаренко.

Под строчку гимна США «Что наш флаг все еще был там» американский стяг внезапно упал на землю из-за сильного порыва ветра. Зрители на стадионе удивленно воскликнули. Одна часть болельщиков начала смеяться, а некоторые стали аплодировать.

Позже Шарапова призналась, что обсуждала этот эпизод с Уильямс, стоя на пьедестале.

«А вы видели, что флаг США улетел с флагштока? Мне было интересно, видели ли вы это. Кто-то сказал, что люди видели только развязку, но не более. Вот мы это и обсуждали с Сереной. Маленький вопрос, незначительные детали», — рассказывала Шарапова в интервью.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Серена с иронией отнеслась к произошедшему. Теннисистка улыбалась, когда флаг улетел вниз.

«Вероятно, он летел, чтобы обнять меня, потому что флаг был таким счастливым, — приводит слова Уильямс ESPN. — Я была так сосредоточена здесь. Помню, я подавала и думала: «Серена, это твой лучший шанс выиграть золотую медаль».

Американский канал NBC не показал в прямом эфире эпизод с падением флага. Телевизионщики решили сфокусировать свои камеры только на призерах.

Мария Шарапова, Серена Уильямс и Виктория Азаренко.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Пользователи YouTube не сдерживали эмоций и злорадствовали в комментариях под видео по поводу падения американского флага:

«Иронично, что он должен был висеть между Россией и Белоруссией».

«Месть СССР!»

«Хороший троллинг от Лондона».

«Флаг был сделан в Китае, клей сделали в Лондоне».

«Британский юмор».

«Какой же позор, вы серьезно?»

«Люди смеются — это ненормально».

«Это сделали русские хакеры!»

Спортсмены белорусской делегации на&nbsp;церемонии открытия Паралимпиады-2016. У инвалидов отняли флаг России при входе на стадион. Как белорусы защищали честь нашей страны

Любопытно, что Шарапова на Играх-2012 выступала в роли знаменосца сборной России на параде открытия. И этот выбор вызвал у болельщиков противоречивые эмоции, поскольку Мария большую часть жизни провела в США, а за сборную в Кубке Федерации начала выступать главным образом потому, что это было обязательным требованием международной федерации тенниса ради допуска на Олимпиаду.

Серена Уильямс участвовала в четырех Играх и является четырехкратной олимпийской чемпионкой. Однако ни разу не соглашалась стать знаменосцем сборной США — ни на церемониях закрытия, ни на церемониях открытия.

Теннис
Олимпиада
Мария Шарапова
Серена Уильямс
2
Обсудить
Читайте также
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бросили флаг России на землю. Кто виноват в скандале во время парада участников Олимпиады?