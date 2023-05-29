«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя

Курьезный случай на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

По причине санкций сейчас нечасто можно услышать российский гимн на международных турнирах. Многие спортсмены из России отстранены от участия в крупных соревнованиях с другими странами, а те, что допущены, в основном выступают в нейтральном статусе. Однако ранее на Олимпийских играх очень часто звучал и наш национальный гимн, и поднимались флаги.

На летней Олимпиаде-2012 во время официальной церемонии на знаменитом стадионе в Уимблдоне произошел забавный инцидент. Российский флаг висел по соседству с американским и белорусским после финала женского теннисного турнира. 4 августа Серена Уильямс одержала разгромную победу над Марией Шараповой. Американка в двух сетах расправилась с россиянкой — 6:0, 6:1. Уильямс выиграла свое первое олимпийское золото в одиночном разряде. До Игр в Лондоне теннисистка дважды побеждала в парах (2000, 2008). Для Шараповой серебро Олимпиады стало первым и единственным в карьере.

«Что ж, это многое значит, — говорила Шарапова о медали после поражения от Уильямс. — Это моя первая Олимпиада. И считаю этот турнир одним из сложнейших: шесть матчей на отрезке в восемь дней против сильных соперников. Это уникальный опыт для всех нас. Для меня впервые сыграть на Олимпиаде и уехать с нее с серебряной медалью — потрясающее достижение. Конечно же, всегда обидно проигрывать в финалах, но получить медаль — это здорово, без сомнения».

Самое любопытное случилось в концовке церемонии награждения теннисисток. На «Центральном корте» зазвучал гимн США — в честь олимпийской чемпионки. В небо начали поднимать американский флаг, который висел между знаменами России и Белоруссии. Бронзу в женском одиночном разряде завоевала Виктория Азаренко.

Под строчку гимна США «Что наш флаг все еще был там» американский стяг внезапно упал на землю из-за сильного порыва ветра. Зрители на стадионе удивленно воскликнули. Одна часть болельщиков начала смеяться, а некоторые стали аплодировать.

Позже Шарапова призналась, что обсуждала этот эпизод с Уильямс, стоя на пьедестале.

«А вы видели, что флаг США улетел с флагштока? Мне было интересно, видели ли вы это. Кто-то сказал, что люди видели только развязку, но не более. Вот мы это и обсуждали с Сереной. Маленький вопрос, незначительные детали», — рассказывала Шарапова в интервью.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Серена с иронией отнеслась к произошедшему. Теннисистка улыбалась, когда флаг улетел вниз.

«Вероятно, он летел, чтобы обнять меня, потому что флаг был таким счастливым, — приводит слова Уильямс ESPN. — Я была так сосредоточена здесь. Помню, я подавала и думала: «Серена, это твой лучший шанс выиграть золотую медаль».

Американский канал NBC не показал в прямом эфире эпизод с падением флага. Телевизионщики решили сфокусировать свои камеры только на призерах.

Мария Шарапова, Серена Уильямс и Виктория Азаренко. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Пользователи YouTube не сдерживали эмоций и злорадствовали в комментариях под видео по поводу падения американского флага:

«Иронично, что он должен был висеть между Россией и Белоруссией».

«Месть СССР!»

«Хороший троллинг от Лондона».

«Флаг был сделан в Китае, клей сделали в Лондоне».

«Британский юмор».

«Какой же позор, вы серьезно?»

«Люди смеются — это ненормально».

«Это сделали русские хакеры!»

Любопытно, что Шарапова на Играх-2012 выступала в роли знаменосца сборной России на параде открытия. И этот выбор вызвал у болельщиков противоречивые эмоции, поскольку Мария большую часть жизни провела в США, а за сборную в Кубке Федерации начала выступать главным образом потому, что это было обязательным требованием международной федерации тенниса ради допуска на Олимпиаду.

Серена Уильямс участвовала в четырех Играх и является четырехкратной олимпийской чемпионкой. Однако ни разу не соглашалась стать знаменосцем сборной США — ни на церемониях закрытия, ни на церемониях открытия.