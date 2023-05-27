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Сегодня, 07:00

Бросили флаг России на землю. Кто виноват в скандале во время парада участников Олимпиады?

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Парад участников Олимпиады в 1912 году
Парад участников Олимпиады в 1912 году.
Фото Кадр видео YouTube-канала Sovsport.ru, Global Look Press
Футбольная сборная России на Олимпиаде-1912.
Фото Кадр видео YouTube-канала Sovsport.ru
Финский легкоатлет Армас Тайпале (в центре).
Фото Кадр видео YouTube-канала Olympics
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Неловкая ситуация с финнами на Играх-1912 в Швеции.

Олимпиада в Стокгольме стала первой, где полноценным составом выступила делегация Российского олимпийского комитета. К сожалению, дебют оказался омрачен скандалами на парадах открытия и закрытия. Финская делегация устроила политический демарш, демонстрируя неуважение к флагу России — государства, в которое Финляндия тогда входила на правах автономии.

Согласно данным МОК, нашу страну на Играх-1912 в 14 видах спорта представлял 181 спортсмен. Все участники — мужчины. Большинство атлетов представляло прибалтийские губернии. То есть были подданными русского царя, но в культурном отношении — скорее европейцами.

К сожалению, внушительное количество не переросло в качество. Россия не завоевала ни одного золота при двух серебряных медалях и трех бронзовых. Выступление российской сборной на летней Олимпиаде-1912 вышло неудачным. Низкие результаты были связаны с плохой подготовкой и политическими моментами на фоне тяжелой обстановки в стране. Несколько лет назад завершились Русско-японская война и Первая революция 1905-го. В России происходили забастовки и убийства чиновников.

Финский легкоатлет Армас Тайпале (в центре).
Фото Кадр видео YouTube-канала Olympics

Финны и флаг

До начала Олимпиады в Стокгольме Россия, МОК и Швеция (на правах страны-хозяйки) договорились, что Финляндия выступит отдельной команду, но будет отмечать свои победы под российским флагом и национальным бело-голубым знаменем. Для шведов этот момент был важен, поскольку финские земли до 1721 года входили в состав Швеции и на них осталась очень значительная шведская диаспора.

Однако сами финны ассоциировать себя с Российской империей не желали и устроили политический протест на церемонии открытия Игр. Финская команда вышла на парад со знаменем шведскоязычного женского гимнастического клуба Хельсинки. Организаторы Игр посчитали этот поступок провокацией. В результате команду заставили убрать флаг и покинуть стадион без знамени.

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Примечательно, но похожим образом финны поступили на предыдущей Олимпиаде-1908 в Лондоне. На открытии Игр Финляндия несла деревянную табличку с названием страны вместо российского триколора. Но там представительство России не было столь масштабным, как в Стокгольме, и вообще — те Игры оказались растянуты по времени на несколько месяцев.

Еще один скандал с флагом случился на закрытии Игр-1912. В ходе торжественного шествия финны несли флаг со львом и лозунгом «Mens sana in corpore sano» («В здоровом теле здоровый дух» на латыни). Когда знаменосцы подошли к ложе шведского короля Густава V, присутствовавший там российский генерал Владимир Николаевич Воейков потребовал поменять финское знамя на российское. Знаменосец Финляндии подержал несколько секунд флаг России, а затем бросил его на землю. Трибуны встретили жест овациями. Воейков в гневе покинул ложу.

На Играх в Стокгольме Финляндия в составе 163 спортсменов завоевала 26 медалей (9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых). Финны заняли четвертое место в общекомандном зачете после США, Швеции и Великобритании.

Футбольная сборная России на Олимпиаде-1912.
Фото Кадр видео YouTube-канала Sovsport.ru

Разгром от немцев

Олимпиада в Стокгольме стала первой в истории сборной России по футболу. Турнир проходил в формате плей-офф. Количество участников — 11 команд. По итогам жеребьевки 6 сборных стартовали с 1/8 финала, а оставшиеся 5 автоматически выходили в четвертьфинал. Соперником России по 1/4 финала футбольного турнира стала Финляндия, которая в предыдущем раунде обыграла Италию (3:2 д.в.). Российская команда уступила в «дерби» финнам со счетом 1:2, а в отечественных СМИ с иронией отнеслись к неудаче нашей сборной.

«Наконец выступили и наши, русские, — писали о матче в одной из газет Санкт-Петербурга. — В оранжевых рубашках с гербом на груди, в синих брючках, наша команда впервые выступала вне пределов России. Игру финляндцев прямо-таки не узнаешь. Куда делась вчерашняя хорошая игра с планомерным нападением, хорошо работавшей защитой? Финляндцы играли до того скверно, что казалось — они проиграют России. Но... у нас всегда бывает это «но»: русская команда не выиграла, а, как и следовало ожидать, проиграла. На 34-й минуте вратарь Фаворский берет мяч, мяч отскакивает недалеко от его груди, и правый инсайд финляндцев Виберг забивает гол. Россия вела игру больше в нападении, но несыгранные и нападение, и защита дают возможность финляндцам забить второй гол. После этого М. Смирнов дает очень хороший пас центру, и Бутусов вносит мяч на груди в гол. Из русских хорошо играли: Фаворский, Хромов, Акимов, Житарев и Бутусов. Финны почти без исключения играли очень скверно».

На следующий день после поражения от финнов Россия разгромно уступила Германии со счетом 0:16 в «утешительном» турнире. Это поражение остается самым крупным в истории страны. После поездки в Швецию голкипер россиян Лев Фаворский завершил карьеру.

Позже писатель Александр Куприн назовет «Спортивной Цусимой» выступление российских футболистов на Играх-1912. Тогда в памяти было свежо сокрушительное поражение русского флота в войне с Японией.

Олимпиада
Сборная России по футболу
МОК
ОКР
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