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Сегодня, 07:00

Британцы сорвали подготовку нашей чемпионки к Олимпиаде. Звездную спортсменку обвинили в криминале

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Нина Пономарева.
Фото Александр Яковлев, архив «СЭ»
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Как поход в магазин обернулся для Нины Пономаревой ложным заявлением о банальной краже и не позволил нормально подготовиться к Олимпиаде-1956.

Первая отечественная олимпийская чемпионка Нина Ромашкова-Пономарева завоевала золото в метании диска на дебютных для СССР Играх в 1952 году в Хельсинки. Уже на следующей Олимпиаде, в 1956 году, спортсменка имела все шансы повторить свой успех, но в Мельбурне завоевала лишь бронзу.

Это было полной неожиданностью, но у такого исхода событий была весомая причина. Свою олимпийскую подготовку Нина Аполлоновна провела в изоляции, не имея возможности покинуть советскую дипломатическую резиденцию. И все из-за одного злополучного похода по магазинам в Лондоне. В чем обвиняли советскую чемпионку? И почему бронза на Играх-1956 стала для нее дороже золота?

Поход по магазинам

За два месяца до Олимпийских игр 1956 года спортсменка вместе с другими признанными мастерами легкой атлетики, такими как Владимир Куц и Мария Голубничая, приехала в Лондон на традиционный матч СССР — Великобритания. Здесь Нину Аполлоновну встретили как настоящую звезду: ее узнавали на улицах, приветствовали и просили автографы.

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Но хорошее настроение советской чемпионки, которая готовилась к мельбурнской Олимпиаде, испортил поход по магазинам. Туда Пономарева отправилась с банальной целью — развеяться после упорных тренировок. Но в итоге день кончился совсем не так, как ожидала спортсменка: ее обвинили в краже ободка с перьями ценой 5 фунтов.

«В выходной привезли в торговый центр. Я выбрала ободок, положила в сумку, расплатилась. И побежала искать подружку, которая покупала платье. Думала, примерочная, подружка там. Но это совсем другое помещение. Помню, посмотрела на часы — 10.22. Через минуту открывается запасная дверь, входит молодой человек, по-русски произносит: «Я переводчик». Отвечаю: «Еще никто не спрашивал, кто я, откуда. Может, я француженка? Или немка?» — вспоминала Нина Аполлоновна в рубрике «СЭ» «Разговор по пятницам».

Фото Angelo Cozzi

Суд и приговор

Ромашкова-Пономарева была невиновна, но это еще лишь предстояло доказать. Спортсменка потребовала пригласить представителя посольства. В ходе разбирательства магазин тщетно упрашивали снять кассу, чтобы найти чек, который Нина Аполлоновна не взяла с собой после покупки. Но делу мешали законы Великобритании, согласно которым любой спорный вопрос должен быть решен в судебном порядке. Также спортсменке до конца разбирательств запретили покидать Лондон. Однако советская сторона была против суда.

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«Когда доложили в Москву Хрущеву, тот отрезал: «Никаких судов! Нашему человеку там не место!» Когда на следующий день туда не явилась, на меня автоматически наложили арест. После чего укрыться могла только в нашем посольстве», — рассказывала двукратная олимпийская чемпионка.

Но все-таки дело кончилось судебным слушанием: там спортсменке заявили, что чек нашелся... в кассовом аппарате. Таким образом была доказана ее невиновность, и ей позволили уехать из Лондона. «В суд пойти все-таки пришлось. С адвокатом, бумагами. Там выяснилось — мало того что я ни в чем не виновата, так еще меня на три шиллинга надули. Вопрос закрылся», — добавила Ромашкова-Пономарева.

Сорванная подготовка

История с обвинениями в адрес Нины Аполлоновны превратилась в самый настоящий международный скандал. Традиционный матч двух стран был сорван из-за того, что советская команда в знак протеста покинула Лондон. А сама спортсменка все это время провела в посольстве — целых полтора месяца она не могла выйти из заключения.

К тому же у дипломатического здания чуть ли не круглосуточно дежурили журналисты в ожидании новой информации ради громких заголовков. Поэтому двукратная олимпийская чемпионка не сомневалась, что все происходящее тогда было не случайным.

Виктор Чукарин, Яков Пункин, Иван Удодов. «Судью будто током ударило. Закатывает рукав — у него тоже наколот рядок цифр. Оказалось, сидели в одном концлагере!»

«Окончательно убедилась, что это провокация, когда к обеду принесли местную газету. С шапкой на первой полосе: «Пономарева в Мельбурн не едет! Советская команда теряет золотую медаль!» — вспоминала Нина Аполлоновна.

В итоге олимпийская подготовка советской чемпионки к главному старту четырехлетия оказалась сведена практически к нулю — полтора месяца она лишь отрабатывала движения перед зеркалом. К тому же пошатнулось и ее моральное состояние.

«Я рыдала целыми днями. Чесалась на нервной почве. Потом стала седеть. В 27 лет! С тех пор ношу короткую стрижку. Вы не представляете, что я пережила... Квартиру и наше посольство отделяла дорога. Так под окнами ночью дежурили репортеры, зеваки, расставили палатки. Следили, чтоб я не проскочила», — добавила Ромашкова-Пономарева.

Фото Angelo Cozzi

Драгоценная бронза

После случившегося спортсменка даже боялась возвращаться домой на самолете — опасалась новых провокаций. «Боялась — вдруг с рейса снимут или еще какую-нибудь пакость придумают? Лучше по морю, тогда из Лондона в Ленинград ходил корабль. На нем вернулась. И почти сразу — в Мельбурн», — сказала спортсменка.

Нину Аполлоновну на родине встретили тепло. Безусловно, все это придавало ей сил накануне Олимпийских игр. Все-таки мнение людей заряжает на успех.

«Встречала толпа, со всех сторон неслось: «Нина! Нина!» Я расплакалась. Понимала, что люди меня ждали и думали: если прилечу на Олимпиаду — значит, точно ни в чем не виновата», — поделилась Ромашкова-Пономарева.

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На Играх в Мельбурне советская спортсменка завоевала бронзу. Помешало, как ни странно, не отсутствие должной подготовки, а повреждение, полученное по ходу соревнований, хотя, возможно, это стало следствием сбившегося тренировочного ритма. Тем не менее эта медаль была особенно ценной для Нины Аполлоновны — после столь тяжелых событий.

«На разминке еще порвала мышцы паха. В сектор еле ковыляла. При таком раскладе бронза — не худший вариант. Особенно если вспомнить, что полтора месяца перед Олимпиадой я провела в тюрьме», — подытожила двукратная олимпийская чемпионка.

В будущем Ромашкова-Пономарева выиграет еще одну олимпийскую золотую медаль — уже на своих третьих Играх. Но события в Лондоне надолго остались в памяти спортсменки. И не только ее — после Игр в Мельбурне поклонники со всего света завалили ее дом шляпками.

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