Одну из лучших велогонщиц страны обвинили в отсутствии патриотизма.

В России, 70 процентов которой находится в Азии, по понятным причинам идущие сейчас в Китае Азиатские игры не вызывают большого интереса — хотя могли, если бы МОК пустил туда наших спортсменов. Смотреть их на русском можно разве что на казахстанском канале Qazsport, россиян нет, да и виды спорта какие-то странные — но много крутых сюжетов. Например, экс-белоруска и экс-россиянка гребчиха Анна Пракатень уже успела завоевать золото за Узбекистан, а великая 48-летняя гимнастка, участница восьми Олимпиад Оксана Чусовитина осталась в шаге от медали, несмотря на поданный после соревнований протест.

Однако в центре внимания последние дни на Азиаде наши ближайшие соседи — Казахстан. О взаимоотношениях казахстанцев и России последние пару лет говорится особенно много, но тут они обошлись без нас и устроили разборки внутри сборной. Градус дискуссии быстро дошел до обсуждения любви к стране и взаимных обвинений.

Что произошло?

Выступает Казахстан на Играх ни шатко ни валко — лишь 11-е место в общем зачете с тремя золотыми медалями. Тот же Узбекистан — четвертый за Китаем, Южной Кореей и Японией с 6. Но камнем преткновения оказалась форма, выданная казахстанским спортсменам для Азиады. Не смогла промолчать о ее качестве велогонщица Алина Саркулова, выступающая в маунтинбайке (стала четвертой):

— Что я могу сказать про форму, которую нам выдали. Кроссовки — минус кроссовки. Я в них проходила просто два раза, два раза прошла, и у меня отклеилась подошва. Майка (показывает дырку на майке). Она просто рвется. Штаны — то же самое, они просто расходятся и рвутся. Какая-то форма просто одноразовая. Вот такие дела, — рассказала Саркулова на видео в соцсетях.

Заявление задело за живое настолько много людей, что оправдываться пришлось чиновникам. В Дирекции развития спорта Казахстана заявили, что существует практика — поддерживать собственных производителей, и форма закупается внутри страны ради создания рабочих мест. Жалоб от спортсменов при согласовании в местном спортивном комитете, мол, не поступало. Тем не менее расследование и оргвыводы последуют после Азиады.

Дошло до того, что Саркуловой ответили в соцсетях фабрики-производителя и заявили, что дырка на рукаве может быть только результатом механического воздействия. «Как вы видите, подгибка изделия рукава внизу идет цельнокройная. То есть ни теоретически, ни практически дырочка как производственный брак быть не может», — сказала директор фабрики Ирина Свечникова. А в Союзе обрабатывающей промышленности призвали спортсменку «не делать поспешные выводы и тем более хайповать».

Моя родина — Земля

Но, как оказалось, правдорубов в сборной Казахстана больше, чем можно было ожидать. К Саркуловой присоединился киберспортсмен (какие уж там механические воздействия!) Ануар Халыкбергенов, который заявил, что у него от формы отклеился флаг:

— Да, все так и есть. Пара вещей нормальных. Это поло — более-менее живое, хотя внутри в катышках, но все остальное перетерлось-протерлось в первый же день, кроссовки ужасные, от них можно какой-то грибок подхватить. На всех футболках отклеились опознавательные флаги, поэтому их не ношу. Шорты, которые мне выдали, на десять размеров больше, чем они мне нужны, и выглядят как штаны. Парадные штаны тоже все в катышках, — приводит его слова ZTB.kz.

А вот боксер, чемпион мира Махмуд Сабырхан ответил партнерше по сборной, но аргумент нашел неоднозначный: «У нас хорошая форма. Видел в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ»), кто-то ее критикует. У некоторых стран спортивная форма хуже, они носят старую». И вообще, мол, надо завоевывать медали, а не ныть.

Судя по всему, давление на казахстанскую велогонщицу возросло после ее заявлений, так как через несколько дней в ее соцсетях появился следующий пост загадочного и даже поэтического содержания:

— Я найду себя в любом деле. Для меня нет понятия слова родина, я люблю весь мир и планету под названием Земля, я люблю все страны по-своему, я не привязываюсь к одному месту. Я не считаю себя деревом, я считаю себя ветром. И для кого-то это будет не понятно. Объясняю, не дерево, потому что я имею возможность менять свое место, — написала она.

Абай Кунанбаев наверняка бы аплодировал, но пугает, как быстро с особенностей ткани перешли на вопросы страны и, казалось бы, сугубо хозяйственный спор через пару шагов уже превращается в брызги слюной с вопросом «Вы что, за Казахстан/Россию/любую другую страну не болеете???» Скажем честно — в этом смысле мы мало от соседей отличаемся. Гласом вопиющего в пустыне Каракум будет призыв разделять конкретные претензии и патриотизм, но, видимо, сейчас по-другому не получается. В конце концов, легче поговорить о высоком, чем разобраться в дырках на форме.