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Олимпиада

Сегодня, 17:00

К 2050-му МОК откажется от зимних Олимпиад? Потепление убивает зимний спорт

Зимние олимпийские игры могут исчезнуть из-за глобального потепления
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Олимпийские кольца
Зимние олимпийские игры под угрозой исчезновения.
Фото Global Look Press
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Милан-2026 может стать последними Белыми играми в том виде, к которому мы привыкли за столетие.

К столетнему юбилею зимней Олимпиады, который будет отмечаться в 2024 году, мировое спортивное сообщество подходит с огромной тревогой за будущее снежных дисциплин. На недавней сессии МОК в Мумбае было заявлено, что уже через три десятилетия количество стран, способных провести зимние Игры, сократится до 10-12. А многие западные СМИ сейчас наполнены апокалиптическими прогнозами, что ближайшие юношеские Игры в Канвоне-2024 и Олимпиада-2026 в Милане и Кортине д'Ампеццо — последние в нынешнем формате. Дальше МОК придется искать варианты, в том числе связанные с рассредоточением соревнований по разным городам и весям.

Адаптироваться к меняющимся условиям

Так ли все страшно на самом деле? С нынешним подходом МОК — наверное, да. Вместо того чтобы искать новые площадки для проведения зимних стартов и придумывать нетривиальные ходы, руководители олимпийского движения попали в плен глобальных идей по борьбе с изменением климата. Томас Бах и его соратники заявляют, что спорт обязан внести свой вклад в нейтрализацию парникового эффекта. В этом контексте рассматривается запрет на фторовые лыжные смазки, оптимизация календарей ради уменьшения передвижений атлетов между соревнованиями в ходе сезона и другие подобные меры. Такие планы имеют неплохой медиаэффект. Однако вряд ли смогут развернуть ситуацию на 180 градусов и остановить процесс глобального потепления.

Франция подала заявку на&nbsp;проведение Олимпиады-2030 в&nbsp;Париже. Французы хотят провести зимнюю Олимпиаду после летней. Оно им точно нужно?

«Я не думаю, что существует сценарий, в котором мы скажем: «После 2050 года зимних Олимпиад больше не будет, — говорит исполнительный директор МОК Кристоф Дуби. — Но Игры должны адаптироваться к меняющимся условиям». Одним из вариантов такой «адаптации» в Лозанне считают дезинтеграцию соревнований. Зимние Игры в силу своих особенностей действительно в последнее время фактически распались на три независимых направления. Все ледовые виды спорта проводятся под крышей и фактически могут быть организованы в любой самой жаркой стране. Ряд дисциплин (прыжки с трамплина, санный спорт, бобслей, скелетон, некоторые виды сноуборда и фристайла) не предъявляют критических требований к снежному покрытию и рельефу местности. Конечно, они зависят от климата, но не напрямую.

И наконец, самая капризная часть программы — лыжные гонки и горные лыжи. Последние возможны только при большом перепаде высот, и таких мест на Земле действительно мало. Во всяком случае тех, что освоены и снабжены необходимой инфраструктурой. Почти все они в данный момент зависят от оснежения. Но работа снежных пушек — это серьезные затраты энергии и большие объемы пресной воды, что также идет вразрез с «зеленой повесткой». В общем, идея не сводить три разнородных кластера в одной географической точке, а растащить их по разным географическим точкам очень популярна в МОК. Тем более что ряд объектов Игр (санно-бобслейная трасса, лыжные трамплины и конькобежный овал) большинству потенциальных организаторов Игр без Олимпиады просто не нужны.

Олимпийские кольца
Фото Global Look Press

Олимпийское движение отступает по всем фронтам

Предстоящая Олимпиада-2026 может стать первой в истории зимнего спорта, где один из турниров пройдет за пределами страны-организатора. Правительство Италии прилагает титанические усилия для того, чтобы реанимировать проект санно-бобслейной трассы в Кортине д'Ампеццо или воссоздать трек в Турине, принимавший Игры-2006. Но велика вероятность, что бобслеисты, скелетонисты и саночники через два года будут разыгрывать олимпийские награды в другой стране. Похожая ситуация, скорее всего, сложится и с конькобежной ареной во французском Анси, где предполагается провести Игры-2030. Кроме того, американцы и канадцы предлагают проводить олимпийские хоккейные турниры чуть ли не на постоянной основе на своей территории.

Перфоманс на&nbsp;Олимпиаде-2022 в&nbsp;Пекине. Формат Олимпиад и чемпионатов мира — в жутком кризисе. Их доконала гигантомания

Децентрализация Олимпиад, безусловно, приведет к снижению затрат на подготовку и сделает Игры более «зелеными», но в корне убьет идею большого спортивного форума — места для обмена идеями и общения атлетов всего мира. Если «зимники» начнут соревноваться каждый в своем «углу» (там, где имеются объекты и сохраняются приемлемые погодные условия), непонятно, чем олимпийские старты будут отличаться от заурядных чемпионатов мира. Тем более что та же лыжная федерация сейчас пытается продвинуть проект единого снежного турнира для горных и равнинных лыж. Если он будет реализован, это станет для МОК очень тревожным сигналом, ведь олимпийское движение отступает по всем фронтам.

Олимпийские кольца и виды спорта
Фото Global Look Press

Никто больше не воспринимает Игры как точки роста и развития спорта в разных регионах планеты. Те же санно-бобслейные трассы большинства последних Игр после олимпийских турниров практически не используются. Примерно то же самое можно сказать про трамплины. На уровне Кубков мира во всем мире в постоянной ротации около десяти бобслейных треков и около двадцати трамплинов. И проведение новых Олимпиад на эту ситуацию никак не влияет. Вывод здесь, увы, очевиден — зимние виды спорта организаторам Игр в перспективе неинтересны, и они проводят старты для галочки. А раз так — почему бы МОК вместо дезинтеграции Игр просто не сделать олимпийскую программу более адекватной и привлекательной для обычных людей?

Санно-бобслейная трасса Эудженио Монти. Организаторы отказались от бобслея, скелетона и санного спорта на Играх-2026. Нужны ли вообще эти виды Олимпиаде?

Ну и наконец, непонятно, откуда Томас Бах взял цифру в 10-12 стран, способных проводить зимние старты. Ведь если подходить чисто с климатической точки зрения, таких государств намного больше, даже в условиях глобального потепления. Другой вопрос, что МОК не желает рисковать и опять замешивает в этот процесс политику. В России соревнования не проводятся из-за позиции Запада, в Южном полушарии — из-за нежелания топовых европейских сборных тратиться на дорогу... Между тем горнолыжные курорты сейчас есть даже в Африке. Но чтобы довести их до олимпийских стандартов, нужно работать, а не сокрушаться по поводу изменений климата. Увы, нынешняя стратегия МОК ведет к тому, что зимние Игры действительно проще закрыть, чем придать им новый импульс.

Олимпиада
МОК
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