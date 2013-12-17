Максим Максимов: "Моя цель - поехать на Олимпиаду"

Биатлонист сборной Тюменской области Максим Максимов, комментируя победу своей команды в мужской эстафете на "Ижевской винтовке", отметил, что для него было очень важно показать достойный результат. По признанию Максимова, он очень хочет выиграть путевку на Олимпийские игры в Сочи.

– Как "Ижевская винтовка", так холодно, – приводит официальный сайт СБР слова Максимова. – Видимо, это уже какая-то примета – все, наверное, к этому уже готовы. Все выходят бороться, настраиваются на победу. Моя команда сегодня выступила хорошо, и я ее не подвел. Поэтому мы и заняли первое место.

За победу в числе призов нам дали модель винтовки на лыжах. Я всю жизнь мечтал о такой. Их раньше давали за победу на "Ижевской винтовке", а потом перестали давать. Рад, что под конец своей карьеры я такую винтовку выиграл.

Этот год определяющий, предолимпийский. Здесь в личных гонках будет разыгрываться путевка на этапы Кубка мира, и я так подозреваю, что, может быть, и на Игры в Сочи. Цели у меня глобальные – нужно все выиграть, показать достойный результат и поехать на Олимпиаду.