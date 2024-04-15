Американские легкоатлетки возмущены своей олимпийской формой. Они считают ее слишком откровенной

Девушки протестуют и требуют уважительного отношения к себе.

На днях Nike представил форму для американских легкоатлетов на Олимпиаде. Американский производитель спортивной экипировки, помимо сборной США, сотрудничает с командами Германии, Китая, Канады и Уганды. Форма получилась яркой и необычной, однако запуск линейки спровоцировал скандал. Больше всего недовольства — со стороны легкоатлетического сообщества по ту сторону океана. Несколько спортсменок (как из тех, кто выступает сейчас на соревнованиях, так и из тех, кто уже завершил карьеру) назвали представленные комплекты одежды для девушек излишне откровенными и назвали их неуважительными по отношению к девушкам. Но были ли у них действительно причины для возмущения?

Ветераны легкой атлетики беспокоятся из-за глубокого выреза

Объективизация женщин — одна из любимых тем в западном обществе, которая постепенно доходит и до России. Процессы эмансипации и распространение идей феминизма привели к тому, что ранее казавшимися естественными практики становятся недопустимыми. Речь идет о хостес в заведениях общепита, рекламных кампаниях, даже о предметах изобразительного искусства — представлять женщину как предмет для удовлетворения биологических потребностей больше не считается нормальным. Напрямую дискуссия касается и спорта. Ведь есть целые виды спорта, так или иначе построенные на сексуализации спортсменок, будь то гимнастика с обтягивающими купальниками или фигурное катание, где едва ли не каждый второй номер имеет специфические отсылки, несмотря на юный возраст некоторых спортсменок. Кто-то прекрасно понимает причины своей популярности и зарабатывает на привлекательной внешности. Но для многих ситуация — повод для гнева.

Так, недавно не выдержала Лорен Флешман, бывшая чемпионка США в беге на 5000 метров. Она назвала олимпийский костюм, который подготовили для американской сборной в Париж, «неуважительным». Женский вариант легкоатлетической униформы чем-то напоминает купальный костюм — он выполнен без рукавов, с глубоким вырезом в промежности. «Извините, но сколько внимания требуется вашему лобку, чтобы носить что-то подобное на мировой арене? — сказала Флешман в беседе с The Walt Street Journal. — И это ровно в тот момент, когда вы пытаетесь быть максимально свободными, чтобы раздвинуть свои границы и не беспокоиться о каждом движении своего тела». Недовольство Флешман поддержала и другая американка Коллин Куигли, участница Олимпиады-2016 в беге с препятствиями на 3000 метров. «Каждый, кто выступает за сборную США, заслуживает форму, в которой ему не придется беспокоиться о смущении», — заявила Куигли.

Чемпионка в прыжках с шестом назвала закрытые костюмы «мешком для картошки»

Коллин и Лорен переживают, что форма костюма такова, что при определенных движениях тела могут раскрыться те части тела, которые спортсменка явно не хотела бы показывать на весь мир. А контролировать себя во время выступления на Олимпиаде и переживать по поводу возможного конфуза — явно не лучшая характеристика для спортивной одежды. И все же далеко не все считают представленную форму актом неуважения к женщинам. В ее защиту выступила чемпионка Олимпийских игр 2020 года в прыжках с шестом Кэти Мун. «Слышала, что после презентации поступали предложения в духе, почему бы не сшить женщинам форму, аналогичную мужской, — написала она в соцсети. — Но это не выход. Я люблю людей, которые защищают женщин, но у нас есть как минимум 20 различных комбинаций униформы, так что у каждой спортсменки будет выбор».

Мун даже сравнила предлагаемые радикальными феминистками варианты женской униформы с «мешком для картошки» и заявила, что ей приятно видеть себя и свое тело в купальном костюме, так как ее анатомия — это в том числе результат ежедневных тренировок. «Когда вы все подряд называете сексизмом, то все, чего вы добиваетесь, так это дискредитации движения женщин за свои права. И почему вы отказываете другим женщинам в праве носить подобные костюмы?» — продолжает Кэти. Важное уточнение: Мун — персональный атлет Nike, так что ее мнение может быть частью программы компании по продвижению продукта. Директор по инновациям Nike Джон Хок рассказал, что две представленные формы — лишь варианты тех, что будут доступны спортсменам во время Игр, так что беспокоиться раньше времени не стоит.

Кэти Мун. Фото Global Look Press

Придумана отдельная линейка для мусульманок

Тема объективизации женщин точно будет одной из центральных в медиа во время Олимпиады в Париже. И главное при этих дискуссиях — постараться отключить эмоции и сохранять баланс здравого смысла. К примеру, настаивать на купальниках (если девушки сами считают подобную униформу некомфортной) нельзя. Но и запрещать тренироваться при зрителях, как сделали на женском волейболе в Японии, или же контролировать работу операторов, запрещая им снимать «красивых» женщин (о чем стало известно во время ЧМ-2018 по футболу в России), не стоит. Особенно аккуратно стоит подходить к вопросу с одеждой, ведь, помимо прочего, часто включается и культурно-религиозный подтекст. Женщинам из исламского мира и так тяжело пробиться в профессиональный спорт, в современном Афганистане он и вовсе негласно подпал под запрет.

Излишне откровенные наряды, насаждаемые правилами, только усугубляют проблему. Самый яркий пример — фигурное катание, где долгие годы был давно ставший атавизмом запрет на головные уборы. Он пришел из середины прошлого века, когда спортсмены перебарщивали с реквизитом для своих номеров. Однако формально под запрет подпадал в том числе платок, без которого представить на публике девушку из арабской страны едва ли возможно. Чуть ли не в одиночку против консерваторов из Международного союза конькобежцев (ISU) боролась Захра Лари. Захра — практикующая мусульманка и не хотела идти против своей веры. В то же время правила ислама шли против правил ISU. В результате спортсменке пошли на встречу и в регламент ввели соответствующую поправку. Лари, к слову, стала затем одним из лиц рекламной кампании Nike, как и американская фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад. Но неужели слоганы о равноправии были пустыми словами маркетологов?