«Это противоречит олимпийскому духу». Легкоатлетов критикуют за призовые на Играх в Париже

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Легкая атлетика стала первым видом спорта, который предложил выплачивать призовые за победу на Олимпиаде. Президент World Athletics Себастьян Коу объявил на прошлой неделе, что каждый золотой медалист Игр в Париже заработает по 50 000 долларов. Это решение застало врасплох другие международные федерации. С критикой обрушились многие спортивные чиновники, ветераны спорта и представители олимпийской семьи. Инициативу WA расценивают как атаку на ценности олимпизма. Однако нашлись и те, кто призвал консерваторов смотреть в будущее и назвал ход Коу прогрессивным. Какие аргументы приводят стороны?
128 лет организаторы Игр принципиально не платили спортсменам за успешные выступления. Сначала денежные бонусы расходились с идеалами любительского спорта, а потом считалось, что атлеты и так должны быть благодарны за возможность выступить на самых престижных стартах четырехлетия. Вот и глава Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен сейчас назвал решение Всемирной ассоциации легкой атлетики о присуждении призовых на Играх 2024 года противоречащим олимпийскому духу и принципу солидарности между международными федерациями. «Мы действительно считаем, что это попирает базовые устои олимпизма, — заявил журналистам Лаппартьен после церемонии зажжения олимпийского огня в Греции. — Предложение World Athletics не обсуждалось. Оно просто было объявлено в день собрания комитетов МОК. А такое решение точно должно было быть в повестке дня».
Сдержаннее отреагировал глава Международной федерации гребного спорта Жан-Кристоф Роллан. Он сделал упор на неравном финансовом положении различных федераций: если богатая легкая атлетика может позволить себе выплачивать солидный призовой фонд, то гребцы на такое не способны. «Мы должны быть уверены, что завтра у нас будут спортсмены, — сказал Роллан. — Я уважаю решение WA, поскольку оно касается людей их вида спорта, но на Олимпийских играх речь идет обо всех дисциплинах. Так если что-то касается всех спортсменов, почему бы не обсудить коллективно?» Лаппартьен и Роллан — не первые, кто критикует этот шаг мировой легкой атлетики: ранее пятикратный олимпийский чемпион Великобритании по академической гребле Стив Редгрейв назвал инициативу легкоатлетов «несправедливой» по отношению к коллегам из других видов спорта, которые не могут позволить себе сделать то же самое.
Один из самых успешных спортсменов в истории Великобритании Редгрейв уверен, что поступок Коу будет иметь широкие долгосрочные последствия, и считает это движением в неправильную сторону. Главное — теряется принцип равенства видов спорта. «Если вы выиграете олимпийскую золотую медаль в легкой атлетике — вы получите значительную финансовую выгоду, — сказал 62-летний олимпионник Daily Mail. — А что будет с греблей? Мы изо всех сил пытаемся привлечь спонсоров. Мы и так отличаемся от таких видов спорта, как легкая атлетика, потому что у нас нет больших бюджетов. Но если у вас есть лишние деньги — лучше вложите их в развитие массового спорта или помогите другим федерациям». Теперь Стив видит следующее развитие истории: следом за легкой атлетикой призовые сразу же введут командные виды, а также теннис, лыжи и биатлон. А условные тхэквондисты будут смотреть и завидовать.
Раскритиковал решение World Aquatics и рукоководитель олимпийской сборной Великобритании. В интервью Sky News Энди Энсон выразил мнение, что последствия даже трудно предсказать. «Олимпийский дух заключается в том, чтобы разделить доходы и привлечь к участию в соревнованиях больше спортсменов по всему миру. Не только вкладывать все деньги в лучших спортсменов, но и распределять их по справедливости. А если мы сосредоточим деньги на лучших спортсменах, о какой поддержке развивающихся стран может идти речь?» — вопрошает Энсон. Призовые фонды сейчас есть практически у всех соревнований — от условной серии «Гран-при» до чемпионатов Европы и мира. Олимпиада была главном звеном в цепи, но единственная оставалась без гарантированной премии. И при всем уважении к изначальным идеям Кубертена все больше возникало ощущение, что система устарела.
В мире легкой атлетики решение World Athletics встретили с радостью. Первой в поддержку финансовых наград высказалась бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в беге на 200 метров Габби Томас. «А мне это нравится! И здорово, что именно легкая атлетика тут пионер. Мы долго говорим о необходимости платить спортсменам за их тяжелый труд, за участие в Олимпийских играх. Наконец-то времена меняются и нашу работу действительно начнут ценить», — считает американка. Победительница олимпийского марафона Фиона О'Киф призвала другие федерации последовать примеру легкой атлетики и назвала ход, наоборот, восстанавливающим «равенство». «К разговору о равных возможностях. Зарабатывают люди в спринте, на длинных дистанциях. Но вот мой друг метает молот. Он один из лучших в мире, настоящая элита, но за ним не стоит столько спонсоров. Здорово, что теперь и у него будет шанс монетизировать свою Олимпиаду», — сказала О'Киф.
В действительности сейчас возможный заработок спортсмена зависит от десятка различных факторов, от позиции государства (оказывает оно поддержку или нет, если да — то в каком объеме), от популярности самого вида, интереса к конкретному спортсмену со стороны рекламодателей... Теперь же как минимум у легкой атлетики есть гарантированный приз. «Здорово. На моем банковском счете еще больше денег», — сказала чемпионка мира по прыжкам в длину в помещении 2024 года Тара Дэвис-Вудхолл, одна из фавориток предстоящей Олимпиады в Париже. Другие спортсмены отмечают, что награда напрямую со стороны федерации, а не от твоей страны поможет и ребятам из стран третьего мира, где порой трудно найти деньги покрыть свое участие. А в данном случае будет хотя бы механизм, чтобы отбить расходы. Так или иначе, Олимпиада и правда не будет прежней.