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Сегодня, 15:15

«На основании отчета частной разведывательной службы». Почему Садулаева не пустили в Баку?

Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Легендарный российский борец не попадает на Олимпиаду сразу по двум критериям МОК.

Международная федерация спортивной борьбы United World Wrestling (UWW) объяснила недопуск знаменитого российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева на олимпийский лицензионный турнир в Баку. 27-летний спортсмен планировал завоевать в столице Азербайджана путевку на Игры-2024 в весовой категории до 97 кг, однако не прошел через критерии отбора, установленные МОК в марте этого года. В пресс-релизе UWW говорится, что решение об отказе в заявке принято на основание отчета, предоставленного независимой частной разведывательной службой. Это первая явная ссылка на то, что поиском компромата на российских спортсменов занимаются не федерации и даже не украинские добровольцы, а специально обученные профи.

Решение независимой комиссии

Турнир в Баку должен стартовать 5 апреля. На нем россияне планируют завоевать сразу 14 путевок на Игры-2024. Правда, окончательное решение о поездке в Париж наших спортсменов пока не принято. Тем не менее двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев намеревался помочь нашей сборной в Баку после инцидента со своим недопуском на чемпионат Европы в Бухарест (якобы по причине визовых проблем). Однако перед вылетом в Азербайджан объявлено, что United World Wrestling не допускает Абдулрашида даже в нейтральном статусе. Причина — несоответствие сразу двум критериям МОК для участия в Играх-2024.

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«Садулаев признан непригодным для выступления на соревнованиях сторонней комиссией UWW, которая определяет соответствие борцов в нейтральном статусе критериям, определенным МОК, — говорится в сообщении международной федерации. — Решение было приято после того, как комиссия получила новую информацию о поддержке спортсменом украинско-российского конфликта и о том, что он до сих пор официально является членом клуба «Динамо». Сбор информации осуществлялся независимой частной разведывательной службой на основе тщательной проверки анкетных данных и социальных сетей борцов из России».

Напомню, что глава UWW Ненад Лалович — давний друг России и ранее всячески старался смягчить санкции в отношении наших спортсменов. Для борцов с российским и белорусским паспортом на международных соревнованиях действуют одни из самых лояльных правил допуска. Именно поэтому президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поначалу ссылался на запрет МОК, а не Лаловича. «Даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, у него стоит запрет от МОК, — приводит слова Мамиашвили официальный сайт ФСБР. — Я хочу подчеркнуть — решение по недопуску принял именно МОК, UWW же, наоборот, делал все возможное, чтобы Садулаев боролся».

Абдулрашид Садулаев
Фото Global Look Press

Неименная лицензия

Лаловичу в этой ситуации тоже не позавидуешь. Ведь в случае успешного выступления Садулаева в Баку Абдулрашид потом гарантированно не пройдет по критериям МОК, так как он является участником митинга-концерта в «Лужниках» в марте 2020-го, а также сотрудником Росгвардии. В правилах для российских нейтралов в Париже четко написано, что «приглашены только атлеты, не предпринявшие никаких действий против миротворческой миссии олимпийского движения, активно поддерживая конфликт на Украине», и что «спортсмены, заключившие контракты с российскими военными структурами или органами национальной безопасности, не допущены». Можно спорить об адекватности этих норм, но отклонение заявки на уровне МОК грозит международной федерации головной болью при перераспределении квоты.

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«Изначально была общая позиция, что армейские спортсмены или спортсмены, являющиеся служащими силовых структур, категорически не допускаются, — подтвердил в интервью «СЭ» Михаил Мамиашвили. — Сейчас надо спокойно разобраться и посмотреть, какие возможности можно применить для того, чтобы спортсмены типа Садулаева, Евлоева, Кутузова и Степанова могли готовиться и иметь возможность выступить на Олимпийских играх при условии, что в этих весах будут завоеваны лицензии. Я не думаю, что мы не найдем аргументы, которые могли бы оказаться состоятельными для того, чтобы ситуация разрешилась».

Абдулрашид Садулаев
Фото Global Look Press

В заявке сборной России Садулаева заменил Алихан Жабраилов, который тоже вполне может решить задачу, завоевав олимпийскую лицензию. Кстати, она является неименной, и теоретически наша команда может потом передать путевку Абдулрашиду. Правда, непонятно, какой в этом смысл. Ведь, помимо комиссии UWW, допуском в Париж еще занимается «тройка МОК», и надежды на то, что с ней удастся договориться, очень невелики. Кроме того, Мамиашвили говорит, что у российских борцов пока нет окончательного решения об участии в Олимпиаде. «Здесь на весы будет положено все, начиная с флага и гимна и заканчивая условиями, на которых мы будем там находиться», — отметил глава ФСБР.

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Ну и самый интересный вопрос: что за «независимая частная разведывательная служба» копает компромат на россиян для комиссий по допуску? Как известно, для составления докладов о «русском допинге» ВАДА привлекало частных детективов из США и Великобритании (многие из которых были бывшими сотрудниками западных спецслужб, а может быть, и не бывшими). Возможно, сейчас заработал похожий сценарий. И здесь остается только лишний раз изумиться, на что тратят деньги международные спортивные организации и с какими персонажами заключают сделки вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями в наши очень непростые времена.

Олимпиада
Париж-2024
Сборная России по борьбе
Абдулрашид Садулаев
МОК
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