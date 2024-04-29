Вице-президент ВФВ: «Все в мировом волейболе чувствуют себя без России дискомфортно»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин рассказал в интервью «СЭ» о своем отношении к отстранению российских спортсменов от международных стартов и нейтральному статусу.

— Сейчас наши команды отстранены от международных турниров. На ваш взгляд, не упал ли уровень российского волейбола?

— Не думаю. Мы по-прежнему являемся доминантой. Они сами нас ждут. Без России им очень плохо. Надеюсь, что мы скоро вернемся на международную арену. Волейбол у нас сильный — подрастающее поколение, сборные команды, специалисты. Да, это дискомфортно и в какой-то степени обидно, что не выступаем за рубежом. Но мы всегда были законодателями волейбольных мод и ими останемся навсегда. А то, что так поступают все эти люди, которые меняют свое мнение по 10 раз, говорят одно, а делают другое, — это прискорбно. Все равно справедливость и победа будут за нами. Правда восторжествует. Мы вернемся и будем дальше продолжать наш славный путь.

— Не обидно, что командникам даже не дали шанс, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж?

— Это очень постыдно. Но что сделаешь? От этих людей нечего ждать. Я считаю, что все это неправильно.

— Что такое волейбольный турнир Олимпиады без сборных России?

— Понимаете, мы же все друг друга знаем — игроки, тренеры. Все чувствуют без России себя дискомфортно. Но решают политики. Они не спрашивают людей, которые за этим стоят, не разбираются. Конечно, обидно. Нам остается только надеяться, чтобы скорее все это закончилось.

— Сейчас идет широкая дискуссия, стоит ли выступать под нейтральным флагом. Вы как считаете?

— На таком позорном низком старте я лично, как бывший главный тренер сборной, не хотел бы в этой роли присутствовать. Когда мы шли на Олимпиадах, то высоко наше знамя несли. Сергей Тетюхин его тоже нес. Все с нами считались. Мы задавали тон. Поэтому я имею право сказать, что такая постыдная форма неприемлема. Конечно, есть люди, которые заканчивают карьеру и могут больше не попасть на Олимпиаду. Это великий труд спортсменов. Но мое мнение, что нельзя ехать на Игры под нейтральным флагом, — сказал Шипулин «СЭ».