Двукратный олимпийский чемпион не сможет повторить рекорды Сайтиева и Медведя в Париже.

5 апреля в Баку стартует олимпийский лицензионный турнир по вольной борьбе, где Абдулрашид Садулаев планировал выступить и заполучить допуск на Олимпиаду-2024. Однако в ночь на 4 апреля на сайте Федерации спортивной борьбы России появилось заявление, в котором говорится, что, согласно оповещению Объединенного мира борьбы (UWW), МОК «заблокировал Садулаеву возможность бороться на соревнованиях».

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев, — отметил президент ФБСР Михаил Мамиашвили. — Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в «Афине» у него стоит запрет от МОК».

«Я хочу подчеркнуть — решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же, наоборот, делал все возможное, чтобы Садулаев боролся», — добавил Мамиашвили.

По словам главы ФБСР, вместо Садулаева в Баку выступит 29-летний Алихан Жабраилов — чемпион Европы 2021 года.

«На текущий момент перед всеми российскими борцами стоит понятная задача — добрать путевки на Олимпийские игры по спортивному принципу. А после мы уже взвесим все за и против и будем принимать решение, стоит ли ехать в Париж», — заключил Мамиашвили.

Ранее Садулаев не смог выступить на чемпионате Европы, который прошел в Бухаресте в середине февраля. Российский борец прилетел в Румынию (через Испанию), но не был допущен в страну — пограничников не устроила Шенгенская виза спортсмена. В заявлении ФБСР данное решение названо политическим.

Точные причины, почему МОК внес Садулаева в блэклист, пока неизвестны. В марте 2024-го организация огласила перечень требований к российским спортсменам для допуска на Олимпиаду. Там в том числе говорится, что дорога на Игры закрыта для тех, кто активно поддерживает СВО, а также имеет контракт с российскими или белорусскими вооруженными силами и органами нацбезопасности.

27-летний Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. В Париже он мог стать третьим в истории вольной борьбы трехкратным победителем Олимпиады — после Александра Медведя и Бувайсара Сайтиева (также Артур Таймазов трижды выиграл Олимпиаду, но в итоге был лишен двух золотых медалей из-за допинга).