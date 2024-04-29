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Допинг

Сегодня, 10:27

В РУСАДА объяснили, почему в 2024-м не проверяли на допинг Валиеву

Руслан Минаев
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответила на вопрос, сколько раз организация проверяла на допинг фигуристку Камилу Валиеву в 2024 году.

«Она входит в международный пул тестирования. Соответственно, основная задача по тестированию спортсменов международного уровня, которые находятся в международных пулах, лежит, конечно, на международной федерации. В этом году тестирование данной спортсменки РУСАДА не организовывало», — цитирует Логинову ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
РУСАДА
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