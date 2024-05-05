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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 12:10

Украина потребовала отстранить российских гребцов от отбора на Олимпийские игры

Алина Савинова
Украина требует отстранить российских гребцов от Олимпиады-2024.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины, министерство молодежи и спорта страны и Федерация каноэ Украины направили в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию каноэ (ICF) письмо с требованием отстранить гребцов из России и Белоруссии от участия в отборочном турнире к Олимпиаде в Париже, сообщает РИА Новости.

НОК Украины считает, что допуск российских и белорусских гребцов на турнир является нарушением рекомендаций МОК. В организации просят учесть эту информацию и принять необходимые меры, чтобы предотвратить участие команд российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях, включая европейские олимпийские квалификации и другие квалификационные турниры к Играм-2024.

В НОК Украины привели пример с синхронным плаванием, где российские спортсмены не могут выступать в дуэтах и командах на международных соревнованиях.

Ранее стало известно, что девять российских гребцов на байдарках и каноэ примут участие в европейском отборочном турнире к Олимпиаде в Париже, который пройдет 8 и 9 мая в Сегеде (Венгрия). Гребцы из России и Белоруссии выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе с апреля 2023 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: РИА Новости
МОК
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