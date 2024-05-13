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Париж-2024

Сегодня, 15:08

МВД Франции за минувшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня

Виктория Кравченко
Олимпийские чемпионы Лор Манаду (слева) и Стефанос Дускос.
Фото Global Look Press
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Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что МВД Франции за прошедшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня.

«Благодаря подготовке и повышенной бдительности сотрудников МВД удалось предотвратить 23 попытки нарушить непрерывное проведение олимпийских мероприятий, связанных с эстафетой огня», — написал Дарманен в соцсетях.

27 апреля огонь отправился в Париж на борту парусника «Белем». Он прибыл в Марсель 8 мая, в порту города огонь встречали 150 тысяч человек.

Эстафета по Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля.

Летние Олимпийские игры в столице Франции будут проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года. Зажжение огня на археологической площадке в Древней Олимпии состоялось 16 апреля.

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