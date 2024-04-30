Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Олимпиада

Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 13:50

Лукашенко: «Едешь на Олимпиаду в нейтральном статусе, набей им морду»

Президент Белоруссии Лукашенко сделал заявление об участии спортсменов в Олимпиаде
Алина Савинова
Александр Лукашенко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спортсмены сами должны принять решение по поводу участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в Париже. Однако россияне и белорусы будут заявлены на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. Также они не смогут участвовать в церемонии открытия Олимпиады.

Медали Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. 100 дней до Олимпиады: вышел новый медальный прогноз. Без России аналитики предрекают взлет европейцев

«Это дело спортсменов. Конечно, хотелось бы, чтобы гимн, флаг и прочее. Но я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я не настаиваю ни на одном из вариантов. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусские спортсмены не должны сдаваться, несмотря на определенные ограничения.

«Завтра мы вернемся в эту европейскую, мировую семью. И мы им покажем, что мы можем. А спортсмен пусть определится сам: хочет поехать — пусть едет и выступает, но только достойно выступает, чтобы мы им гордились», — добавил он.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Томас Бах. «Непонятное создание под именем Бах». Как глава МОК за десять лет превратился из друга России в ее врага
Источник: ТАСС
Олимпиада
Александр Лукашенко
4
Читайте также
Отца норвежских бегунов лишили аккредитации на Олимпиаду из-за скандала
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в седьмой раз стали чемпионками России
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Грустный рекорд вылетевшего Кучерова, «обманщик» Боб и шедевр Дадонова с нулевого угла. Что произошло в Кубке Стэнли 30 апреля
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Арина Аверина: «Не стала бы участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе»

Васильев - о словах Лукашенко: «Надо снести всю банду Баха и возродить олимпийское движение»