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Олимпиада

Сегодня, 11:20

Чемпион Лондона-2012 Михайлов считает, что Олимпиаду заменить невозможно

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Лондона-2012 и диагональный «Зенита-Казань» Максим Михайлов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, могут ли Игры дружбы заменить Олимпиаду.

«Заменить Олимпиаду, конечно, невозможно, потому что это другой уровень, другие команды. Но я думаю, что это очень важно для России, для спорта в общем — иметь соревновательный момент. И чтобы команды из разных стран приезжали, боролись и могли соревноваться», — сказал Михайлов «СЭ».

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

Максим Михайлов
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