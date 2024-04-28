«Мы всегда высказывались предельно ясно». Палестину пустят на Олимпиаду с нарушением правил

Палестинские атлеты отказываются жить в Париже рядом с израильтянами, но согласны не поднимать политические вопросы.

Президент МОК Томас Бах гарантировал сборной Палестины минимум шесть квот на Олимпиаду в Париже, даже если такое количество спортсменов с этой многострадальной территории не сумеют пройти отбор. Таким образом данная команда точно повторит рекорд представительства, установленный в 2016 году. «Мы взяли на себя обязательство, что, даже если ни один палестинский спортсмен не сможет отобраться, НОК Палестины все равно получит от шести до восьми приглашений», — сообщил олимпийский лидер.

При этом Бах продолжает настаивать: Международный комитет вправе проводить собственную политику в отношении глобальных конфликтов, а не оставаться в них нейтральной стороной. Объясняя, почему израильские и палестинские спортсмены поедут на Игры без ограничений, в отличие от россиян и белорусов, Бах отметил, что «ситуация между Израилем и Палестиной совершенно иная». Между тем присутствие в олимпийской деревне самой большой в истории израильской делегации грозит серьезными конфликтами с привлечением атлетов из Палестины, Ирана, Ливана, Сирии и других мусульманских стран.

Главное — не победа, а участие

Палестина не является полноправным членом ООН, поскольку не признана тремя членами Совбеза — США, Великобританией и Францией, которые считаются давними союзниками Израиля. При этом палестинское государство официально признано более чем 130 странами мира и принято в Лигу арабских государств. В 1996 году Олимпийский комитет Палестины получил признание МОК, и с тех пор сборная этой самоуправляющейся территории участвует под собственным флагом в каждой летней Олимпиаде. Медалей это пока не принесло, но это как раз тот случай, когда главное — участие.

Аргументом противников приглашения палестинцев на Игры был теракт 5 сентября 1972 года во время Олимпиады в Мюнхене, когда в результате вооруженного нападения радикальной палестинской группировки «Черный сентябрь» погибли 11 представителей израильской делегации. Это до сих самый жуткий инцидент в олимпийской истории. Однако в девяностых Ясир Арафат сумел убедить олимпийских лидеров в том, что гражданская администрация Палестины не поддерживает террористические методы и не может отвечать за действия радикальных структур.

Однако участие палестинских спортсменов в ОИ до сих пор оказывалось чисто символическим. Наибольшее представительство было достигнуто в 2016 году, когда атлеты из Палестины выступили в легкой атлетике, конном спорте, дзюдо и плавании. Некоторые из этих спортсменов постоянно проживают за пределами своей страны, но бывают исключения. Так, тяжелоатлет Мохаммед Хамад, выступавший в Токио-2020, жил в Газе. После начала военной операции Израиля его с братом-тренером не могли вывезти из зоны боевых действий почти 40 дней. От недоедания штангист сильно похудел и навряд ли сумеет пройти отбор на общих основаниях. При этом он — один из главных кандидатов на дополнительную квоту от МОК.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Различие очень четкое?

С конца прошлого года палестинские спортсмены и мусульманские активисты из разных стран неоднократно призывали МОК отстранить от Олимпиады сборную Израиля или по крайней мере лишить ее флага, как сделано с командами России и Белоруссии. Однако Томас Бах занял сложную позицию — с одной стороны, не осуждая израильскую армию, с другой — выражая поддержку невинно пострадавшим палестинским спортсменам. И при этом вместе с западными лидерами отбиваясь от параллелей между ситуацией в секторе Газа и российской-украинским конфликтом, в котором олимпийское движение приняло одну из сторон.

«Мы можем не соглашаться с Израилем по поводу способов реагирования и самозащиты, но мы не можем сказать, что Израиль является нападавшим, и поэтому различие очень четкое. Так что на Олимпиаде будет израильский флаг», — объяснял президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на напоминания о гибели в результате военной операции Израиля около 30 тысяч мирных жителей, среди которых в том числе оказались профессиональные спортсмены. «С первого дня мы выразили свою обеспокоенность по поводу боевых действий и их ужасающих последствий, — дополнил Бах. — Мы всегда говорили предельно ясно, как и в случае с российской СВО на Украине».

Поскольку Газа и окрестности сейчас лежат в руинах, занятия спортом там невозможны. Поэтому все потенциальные кандидаты на поездку в Париж-2024 в прошлом году вывезены в другие страны — в основном в ОАЭ и Кувейт. На данный момент у палестинцев есть одна спортивная квота в тхэквондо, которую завоевал в категории 58 кг в Азиатском квалификационном турнире Омар Ясер Исмаил. Он станет первым палестинским тхэквондистом в олимпийской истории. Остальным его соотечественникам, возможно, потребуется помощь МОК. Зачем Томас Бах так поступает, нарушая спортивный принцип, — большой вопрос. Однако политика и спорт в наше время, увы, неразделимы.

Фото AFP

Технический директор сборной Палестины Надер Джаюси сообщил, что делегация его страны «несет планете послание мира» и вдохновит палестинских детей, «чьи мечты были разрушены бомбами». «Мы избегаем разговоров на политические темы, — отметил Джаюси. — Наша сфера — спорт. У меня нет никаких комментариев по поводу России и Украины. И присутствие Израиля на Олимпийских играх — это тот не вопрос, который мы обсуждаем. Если нашему руководству будет что сказать по этому поводу, вы прочтете это в СМИ».

При этом многие палестинские спортсмены заранее провоцируют конфликт, заявляя о своем нежелании жить рядом с атлетами из Израиля в олимпийской деревне. По всей видимости, аналогичная позиция будет и у представителей других мусульманских стран. После того как отбор на Игры прошла израильская футбольная сборная, делегация этой страны ожидается рекордной по численности — в районе ста спортсменов.