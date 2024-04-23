Антидопинговое агентство США сомневается, что CAS знал о деле китайских пловцов, когда наказывал Валиеву

Антидопинговое агентство США (USADA) выразило сомнение в том, оповестило ли Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой о ситуации с положительными тестами пловцов из Китая.

В USADA заявили, что ВАДА не предупредило других спортсменов в Китае и во всем мире о риске положительного анализа на триметазидин.

«Если они не знают источника, но, тем не менее, поверили в историю, представленную китайской службой безопасности, WADA должно было предупредить всех спортсменов и антидопинговые организации. Была ли предоставлена информация по этому делу арбитрам Валиевой в ходе судебного разбирательства?» — цитирует РИА «Новости Спорт» заявление на сайте организации.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина, за который Валиева была дисквалифицирована на 4 года.

Китайских пловцов могут лишить медалей Олимпиады-2020 из-за триметазидина. Это препарат, из-за которого пострадала Валиева