Антидопинговое агентство США призвало назначить независимого прокурора по делу китайских пловцов

Антидопинговое агентство США (USADA) призвало назначить независимого прокурора для расследования дела с 23 положительным тестами китайских пловцов.

«Призываем правительства, исполнительный и учредительный советы ВАДА начать полноценное расследование того, как получилось, что 23 китайских положительных теста были скрыты, а ВАДА позволило этому произойти без каких-либо последствий, вопреки своим собственным правилам», — цитирует РИА «Новости Спорт» заявление на сайте организации.

Ранее USADA призвало пересмотреть деятельность ВАДА из-за ситуации с китайскими пловцами.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина, за который Валиева была дисквалифицирована на 4 года.

Олимпийские игры в Токио прошли в 2021 году в связи с переносом из-за коронавируса.