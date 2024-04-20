Китайских пловцов могут лишить медалей Олимпиады-2020 из-за триметазидина. Это препарат, из-за которого пострадала Валиева

Западные СМИ утверждают, что накануне Игр в Токио китайцы скрыли положительные допинг-тесты 23 пловцов.

Американское издание The New York Times и немецкий телеканал ARD опубликовали информацию о массовой поимке китайских пловцов на запрещенном кардиологическом препарате триметазидине накануне Олимпиады-2020 в Токио. Положительные тесты сдала чуть ли не половина сборной Китая, в том числе будущие чемпионы Игр. Однако наказания не последовало, поскольку лекарство якобы попало в организм спортсменов непреднамеренно. Однако американцы не согласились с этим вердиктом, и теперь китайцы могут как минимум лишиться золота в женской эстафете 4х200 вольным стилем. Победа в этом случае перейдет к сборной США, второе место — к австралийкам, а бронзу получат канадки.

Помочь ФБР

Инцидент с триметазидином имел место в 2021 году во время одного из предолимпийских сборов китайских пловцов. Положительный результат на запрещенное вещество сдали сразу 23 спортсмена. Но у всех были зафиксированы незначительные концентрации препарата. Поэтому Китайское антидопинговое агентство объявило их жертвой «стороннего загрязнения» и решило не давать делу ход. Всех уличенных просто простили. С таким поворотом согласились и в ВАДА, которое было проинформировано об инциденте. Сборная Китая по плаванию после этого отправилась в Токио, где завоевала шесть медалей — три золотые, две серебряные и одну бронзовую.

Однако в прошлом году о случившемся стало известно американским спецслужбам. Они донесли информацию до спортивных властей США и до немецкого журналиста Хайо Зеппельта, с которым давно действуют в единой связке. Перед ВАДА замаячила перспектива попасть под следствие по закону Родченкова, так что агентство резко пересмотрело свою позицию и через три года собирается наказать китайцев за допинг задним числом. Согласно неофициальной информации, женская сборная США по плаванию уже уведомлена, что к ней переходит золото сборной Китая в эстафете 4х200 м вольным стилем. За китайскую команду в финале плыли Ян Цзюньсюань, Тан Мухань, Чжан Юйфэй и Ли Бинцзе, а в предварительных заплывах — Дун Цзе и Чжан Ифань.

Кто именно дисквалифицирован из этой семерки, пока непонятно, но Чжан Юйфэй также выиграла в личном зачете золото на дистанции 200 м и серебро на 100 м баттерфляем, Ли Бинцзе — бронзу на 400 м вольным стилем. ARD уверяет, что под ударом Чжан Юйфэй, а также представители мужской сборной Ван Шунь (золото на 200 м комплексом) и Цинь Хайян. Однако в таком случае непонятно, почему нет информации о пересмотре личных результатов. Что касается женской эстафеты 4х200 м кролем, то китаянки установили в ней мировой рекорд (7:40,33), который теперь тоже будет аннулирован.

Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тень Валиевой

Триметазидин — это тот самый препарат, за который российская фигуристка Камила Валиева недавно получила четырехлетнюю дисквалификацию. Не исключено, что именно дело нашей спортсменки повлияло на изменение позиции ВАДА по китайскому вопросу. Действительно, глупо наказывать юную россиянку, которая тоже могла пострадать от контаминации, и при этом закрывать глаза на массовый залет сборной Китая по плаванию. Тем более что источником заражения и в российском, и в китайском случаях могла стать одна и та же биодобавка. Ну или клубничный десерт, который «дедушка» Камилы вполне мог приготовить и для всего братского народа КНР.

Напомню, что ВАДА уверяло в суде, что Валиевой могли давать триметазидин из-за диагноза «спортивное сердце». Это кардиологическое состояние, при котором на фоне высоких нагрузок стенки сердца становятся толще, и без физических нагрузок у человека снижается пульс. Это не болезнь, но ситуация, требующая наблюдения и, возможно, профилактики гипертонии. При этом было доказано, что триметазидин не применялся российской фигуристкой курсом и его концентрация, так же как и в случае с китайцами, была очень низка.

В истории плавания до сих пор зафиксирован всего один случай лишения золотой олимпийской награды. На Играх-1972 в Мюнхене 16-летний американский пловец Рик Демонд после победы на дистанции 400 метров вольным стилем сдал положительный анализ на стимулятор эфедрин. Адвокаты юноши доказывали, что виновато лекарство от астмы, которое Рику прописал врач. Якобы Демонд проинформировал об этом Олимпийский комитет США, но тот почему-то не посчитал нужным уведомить медицинскую комиссию МОК. Пойманного спортсмена лишили награды и дисквалифицировали до конца Игр, лишив шансов на другие медали (в том числе на дистанции 1500 метров, где Рик был мировым рекордсменом). Обиженный Демонд три десятилетия пытался доказать свою невиновность, и в 2001 году дожал-таки спортивных чиновников. НОК США признал, что допустил халатность, из-за которой пострадал добросовестный атлет. После этого бывший пловец обратился в МОК с требованием вернуть честную победу, но получил отказ.

Ян Цзюньсюань, Тан Мухань, Чжан Юйфэй и Ли Бинцзе на Олимпиаде-2020. Фото Global Look Press

Удар в спину чистым спортсменам

Обеспокоенность в ситуации с китайским триметазидином высказали Международное агентство по тестированию (ITA) и Антидопинговое агентство США (USADA). В ITA отметили, что из-за пандемии все тесты в этот период проводились без должного иностранного контроля. В 2022 году специалисты этой организации направили в ВАДА запрос о перепроверке в связи с тем, что результаты проб пловцов в Китае могли быть искажены. В 2023 году USADA потребовало от ВАДА нового расследования, которое сейчас, видимо, увенчалось решением о санкциях и очередным пересмотром результатов задним числом.

«Похоже, имели место подлый удар в спину чистым спортсменам и предательство всех атлетов, которые соревнуются честно и соблюдают правила, — заявил в разговоре с The New York Times исполнительный директор антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт. — Все, кто грязными руками скрывает факты применения допинга и игнорирует голоса отважных информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона».

Также надо отметить, что, как и в случае с Валиевой в Пекине-2022, главным выгодоприобретателем от нового скандала с китайским допингом в Токио-2020 становится сборная США. Что вновь ставит вопрос о том, в чьих интересах действуют международные антидопинговые организации. Если бы не давление американских спецслужб и USADA, инцидент с кардиопрепаратом в сборной Китая, скорее всего, так и остался бы неизвестным широкой публике. И, возможно, справедливо, поскольку низкие концентрации неочевидного допинга за несколько месяцев до Олимпиады не могли дать китайцам никакого спортивного преимущества.

Правда, в этом деле есть один нехороший момент. В 2014-м году на триметазидине попадался самый известный китайский допингер Сунь Ян. Этому знаменитому пловцу тогда прописали лекарство в связи с учащенным сердцебиением и почему-то не оформили терапевтическое исключение. Результатом стала трехмесячная дисквалификация. Ну а в 2018-м Сунь угодил в большой скандал с уклонением от тестирования и нападением на допинг-офицеров и был отстранен на четыре года. Теперь новый случай с триметазидином рассматривается в том числе в контексте подвигов Яна, что, конечно, сильно мешает объективной оценке ситуации.