Делегация Российского студенческого спортивного союза планирует поехать на ассамблею FISU

Делегация Российского студенческого спортивного союза (РССС) планирует принять участие в работе выборной генеральной ассамблеи Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщил генеральный секретарь РССС Дмитрий Киселев.

«Делегация Российского студенческого спортивного союза, возглавляемая президентом Сергеем Сейрановым, планирует принять участие в генеральной ассамблее FISU», — приводит ТАСС слова Киселев.

В рамках генассамблеи, которая пройдет с 17 по 18 ноября в швейцарской Женеве, состоятся выборы руководства FISU.