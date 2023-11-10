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Сегодня, 15:27

Делегация Российского студенческого спортивного союза планирует поехать на ассамблею FISU

Ана Горшкова
Корреспондент
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Делегация Российского студенческого спортивного союза (РССС) планирует принять участие в работе выборной генеральной ассамблеи Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщил генеральный секретарь РССС Дмитрий Киселев.

«Делегация Российского студенческого спортивного союза, возглавляемая президентом Сергеем Сейрановым, планирует принять участие в генеральной ассамблее FISU», — приводит ТАСС слова Киселев.

В рамках генассамблеи, которая пройдет с 17 по 18 ноября в швейцарской Женеве, состоятся выборы руководства FISU.

Источник: ТАСС
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