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Сегодня, 12:10

Депутат Пирог назвал недопустимой смену спортивного гражданства: «Двух мнений быть не может»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Александра Костенюк (шахматистка).
Фото Global Look Press
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о смене гражданства российскими спортсменами.

«Мне все чаще задают вопросы о смене гражданства нашими спортсменами. На эту проблему, конечно, можно смотреть с разных сторон, но в сегодняшней ситуации никакого индивидуального подхода быть не может. Российские спортсмены должны выступать только за Россию. Сегодня мы все как один! Мы представляем Россию, которая, не побоюсь этих слов, бросила вызов коллективному Западу. Идет глобальная геополитическая перестройка», — сказал Пирог «СЭ».

Также Пирог отметил, что важно освещать проблему смены гражданства российскими спортсменами.

«Спортсмены — это часть нашего общества, это публичные люди, это пример для миллионов молодых людей и детей. Поэтому двух мнений по смене их гражданства быть не может: в современных реалиях это недопустимо ни при каких условиях! Мы не должны забывать и о том, что государство ведет спортсмена, вкладывается в него с малых лет, когда он только переступит порог спортивного зала в детско-юношеской спортшколе. И нельзя допустить того, чтобы деньги наших налогоплательщиков были потрачены впустую. Сегодня нужно усилить информационную кампанию по недопустимости смены гражданства нашими спортсменами. Это очень важный вопрос. Им должны заниматься и спортивные федерации, и СМИ, и в регионах важно проводить эту работу. Только вместе мы сможем пресечь столь нежелательные проявления в российском спорте», — добавил Пирог.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Дмитрий Пирог
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