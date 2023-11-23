Салехард и Лабытнанги примут Третьи Всероссийские арктические игры в 2024 году

Города Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Салехард и Лабытнанги станут основной площадкой для проведения в 2024 году III Всероссийских арктических игр.

«Представители Министерства спорта РФ совместно с департаментом по физической культуре и спорту ЯНАО определили основные направления работы по организации игр в 2024 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. — Принято решение о расширении видов спорта, основной принимающей стороной станут Салехард и Лабытнанги».

Вторые Всероссийские арктические игры проходили в ЯНАО в марте 2023 года.