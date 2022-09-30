Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 15:45

Гимнаст Нагорный снялся с финала в упражнениях на кольцах на спартакиаде из-за травмы плеча

Виктория Кравченко

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что гимнаст Никита Нагорный снялся с финала в упражнениях на кольцах на спартакиаде сильнейших спортсменов из-за травмы.

«Нагорный снялся с колец. У него уже давно плечо болит, и мы решили его не перегружать. Завтра он будет выступать. На кольцах огромная нагрузка на плечи», — цитирует Родионенко ТАСС.

Сегодня, 30 сентября, Нагорный выступит в вольных упражнениях и на коне. Ранее он стал чемпионом в личном многоборье, в составе сборной Москвы завоевал золото в командном многоборье.

Источник: https://tass.ru/sport/15919055
Никита Нагорный
0
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Минспорта РФ объявил даты проведения очередных зимних Российско-китайских игр

Гимнастка Листунова стала чемпионкой спартакиады в опорном прыжке