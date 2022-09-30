Гимнаст Нагорный снялся с финала в упражнениях на кольцах на спартакиаде из-за травмы плеча

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что гимнаст Никита Нагорный снялся с финала в упражнениях на кольцах на спартакиаде сильнейших спортсменов из-за травмы.

«Нагорный снялся с колец. У него уже давно плечо болит, и мы решили его не перегружать. Завтра он будет выступать. На кольцах огромная нагрузка на плечи», — цитирует Родионенко ТАСС.

Сегодня, 30 сентября, Нагорный выступит в вольных упражнениях и на коне. Ранее он стал чемпионом в личном многоборье, в составе сборной Москвы завоевал золото в командном многоборье.