Минспорта РФ объявил даты проведения очередных зимних Российско-китайских игр

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов в пятницу на форуме «Россия — спортивная держава» в Кемерове объявил даты проведения третьих Российско-китайских зимних молодежных игр. По его словам, соревнования пройдут с 15 по 20 декабря 2022 года.

«Российско-китайские игры пройдут с 15 по 20 декабря, — приводит слова Морозов ТАСС. — Восемь олимпийских зимних видов спорта, один из них — фристайл, где китайцы хотят выиграть все медали».

Третьи Российско-китайские зимние молодежные игры пройдут в китайском Цзилине.