Матыцин считает, что Игры АЛБА позволяют противодействовать попыткам политизировать спорт

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что участие россиян в Играх Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) позволяет противодействовать попыткам политизировать спорт и дискриминировать спортсменов из России.

«Мы выражаем признательность венесуэльской стороне и прежде всего президенту Венесуэлы Николасу Мадуро за решение пригласить российскую команду на Игры Боливарианского альянса для народов Америки. Это очень ценно с точки зрения как укрепления нашего двухстороннего сотрудничества, так и демонстрации противодействия попыткам политизировать спорт, дискриминировать наших российских спортсменов. Мы пригласили с помощью федераций для участия в Играх АЛБА сильные составы команд по семи видам спорта. Для наших спортсменов очень важно выступать под российским флагом, я надеюсь, будет звучать гимн РФ в честь победителей», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Боливарианские игры АЛБА в Каракасе и Ла-Гуайре завершатся 29 апреля. Впервые они прошли в 2005 году. В общей сложности в состав российской делегации вошли 48 спортсменов в семи видах.