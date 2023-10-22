Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 16:20

Матыцин заявил, что Минспорт стремится действовать через созидательные меры

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава Министерство спорта России Олег Матыцин заявил, что организация стремится создавать для российских спортсменов конкурентную среду внутри страны.

«Мы стремимся действовать не через запретительные, а через созидательные меры, которые до их утверждения будут детально обсуждаться с экспертным спортивным сообществом. Наша задача создать для российских спортсменов конкурентную среду внутри страны, обеспечить им социальные гарантии», — приводит слова Матыцина Telegram-канал Минспорта РФ.

Также глава Минспорта отметил, что на прошедшем форуме «Россия — спортивная держава» стал понятно, что сфера спорта уверенно развивается и обладает всем необходимым для этого потенциалом. Матыцин заявил, что задача представителей СМИ при этом быть максимально объективными в своих материалах, не тиражировать непроверенную информацию.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что спортсмены обязаны уведомлять Центр спортивной подготовки (ЦСП) о договорах и контрактах с иностранными спортивными организациями и физическими лицами, а также о предполагаемых участиях в коммерческих соревнованиях и иных мероприятиях, в том числе международных, незапланированных единым календарным планом спортивных мероприятии?.

Олег Матыцин
Читайте также
Горшков о будущем: «Если и через три года буду играть в «Крыльях» — замечательно!»
Горшков о возможном переходе Осинькина в российский топ-клуб: «Такое уже могло быть... Но мне не хочется, чтобы он уходил из «Крыльев»
Путин по-немецки прокомментировал нападки в ФРГ на экс-канцлера Шредера
СМИ сочли свидетельством паники в США высказывания Байдена о Путине
В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матыцин: «Надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены и тренеры будут чувствовать себя комфортно»