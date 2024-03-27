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27 марта, 11:17

Пропавший в Чили чемпион России по яхтенному спорту вышел на связь

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин, пропавший у берегов Чили, вышел на связь.

«Нашелся! Наконец-то хорошие новости. Сегодня ночью пришли вот эти сообщения. Виталя дал о себе знать. По словам этого судна, ими получено по радиосвязи сообщение связаться со мной и сообщить его координаты. Сейчас береговая команда решает, какие предпринять действия далее. Всем в той стороне разданы оповещения связываться с Виталей», — написала подруга Елагина Юлия Морозова.

Российский яхтсмен начал свое путешествие 1 октября прошлого года и перестал выходить на связь 19 марта. Все это время велись поисковые мероприятия.

Путешествие Елагина должно было выглядеть следующим образом: из Танжера к Канарским островам, далее к островам Зеленого Мыса, затем миновать Австралию и Новую Зеландию, перечесь Тихий океан, выйти в пролив Дрейка и вернуться по Атлантическому океану к Танжеру.

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