Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 16:23

Матыцин: «Россия продолжает оставаться одним из лидеров мирового спорта»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Telegram Дзен

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об уровне развития российского спорта по сравнению с мировыми державами.

«Россия, несмотря на недопуск своих представителей к ряду международных соревнований, продолжает оставаться одним из лидеров мирового спорта. Несмотря на временные сложности во взаимоотношениях с международными федерациями, я уверен, что потенциал нашего спорта продолжает быть значимым», — приводит слова Матыцина ТАСС.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских атлетов к турнирам исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
7
Читайте также
Биография Елизаветы Туктамышевой: жизнь и карьера чемпионки мира и Европы
Сколько лет Джокович продержится на теннисной вершине? Серб побил еще не все рекорды
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Чигирева: «Команду Израиля МОК защищает. На Россию эти правила не распространяются почему-то»
Черников — об отъезде легионеров: «Приходим в раздевалку, а больше половины команды нет. И что делать?»
«Верх лицемерия и цинизма». Россия обвинила Томаса Баха в дискриминации с трибуны ООН
Российский фигурист заявил, что морально готов больше не выступать на международной арене
Савосин заявил, что российские соревнования превосходят по уровню международные турниры
Чен: «Непонятно, что ООН и МОК подразумевают под словом «перемирие»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Правительство РФ выделит более 81 миллиона рублей победителям и призерам Игр стран СНГ