Матыцин: «Россия продолжает оставаться одним из лидеров мирового спорта»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об уровне развития российского спорта по сравнению с мировыми державами.

«Россия, несмотря на недопуск своих представителей к ряду международных соревнований, продолжает оставаться одним из лидеров мирового спорта. Несмотря на временные сложности во взаимоотношениях с международными федерациями, я уверен, что потенциал нашего спорта продолжает быть значимым», — приводит слова Матыцина ТАСС.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских атлетов к турнирам исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.