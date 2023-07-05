Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 17:56

Свищев — о том, что россиян представили атлетами из Сирии на Играх в Алжире: «Какая-то фантастическая история»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что российские спортсмены на Панарабских играх были представлены атлетами из Сирии.

«Я об этом не слышал и думаю, что это какая-то фантастическая история. Она или искажена, или придумана на какой-то фантастический фильм. Думаю, это не так, как сейчас представляют СМИ», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что пять российских спортсменок с измененными именами были заявлены на Игры за сборную Сирии.

Панарабские игры проходят в Алжире.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10976510-svischev-o-novosti-pro-rossijskih-sportsmenov-v-sirii-kakaya-to-fantasticheskaya-istoriya.html
Дмитрий Свищев
1
0
Читайте также
Биатлонистка Жюли Симон обвиняется в мошенничестве с банковскими картами
Менеджер команды Федора Емельяненко: «Для белгородских спортивных чиновников нас будто нет»
Не менее 36 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Макеевке
Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья
Мишустин пообещал выполнить социальные обязательства перед гражданами
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме подчеркнули важность предложения Путина присоединиться странам ШОС к фестивалю университетского спорта