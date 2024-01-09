Рублев: первая победа 2024. Панарин: хет-трик на Новый год. Слуцкий: начало работы в Китае. Что случилось за выходные

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Что случилось за праздничные выходные.
Хроника. Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет понятие «любительский спорт» и дает возможность спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты.
Хоккей. Форвард «Сибири» Николай Прохоркин обменян в «Авангард».
Фехтование. МВД России объявило в розыск шпажистов сборной России супругов Сергея и Виолетту Бида. Оба являются военнослужащими и покинули страну без санкции руководства своих подразделений.
Футбол. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года. На счету 38-летнего форварда «Аль-Насра» 53 мяча, ближайшие конкуренты Харри Кейн и Килиан Мбаппе забили по 52 гола.
Хоккей. В КХЛ состоялся тройной обмен, в результате которого Дамир Жафяров перешел из «Ак Барса» в «Авангард», Семен Кошелев — из «Металлурга» в «Ак Барс», а Игорь Гераськин — из «Авангарда» в «Металлург».
Хоккей. Евгений Малкин обошел Сергея Федорова по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ на отметке в 483 шайбы.
Хоккей. 50-летний тренер вратарей «Торпедо» Николай Хабибулин включен в заявку команды в качестве голкипера.
Хоккей. Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал хет-трик в матче против «Монреаля» (5:3).
Футбол. Экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прилетел в Китай, где приступил к работе в клубе «Шанхай Шэньхуа». Его помощниками назначены Василий Березуцкий и Олег Яровинский.
Шахматы. На чемпионате мира в Самарканде (Узбекистан) победительницей рапид-турнира у женщин стала россиянка Анастасия Боднарук, а в блицтурнире первенствовала еще одна наша соотечественница — Валентина Гунина. У мужчин оба титула завоевал норвежец Магнус Карлсен.
Баскетбол. Бывший баскетболист юниорской команды ЦСКА 20-летний Антон Петухов упал в Красноярске с моста в Енисей и, вероятно, погиб. Тело спортсмена пока не обнаружено. Ведется расследование.
Футбол. «Арсенал» завершил 2023 год на четвертом месте в чемпионате Англии — команда не справилась с «Фулхэмом» в 20-м туре АПЛ (1:2).
Хоккей. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал хет-трик в матче с «Тампой» (5:1).
Футбол. Александр Головин вошел в сборную 2023 года, составленную из лучших игроков по версии L`Equipe. Вместе с 27-летним российским полузащитником туда также включены игроки «ПСЖ» Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Ашраф Хакими.
Хоккей. На молодежном чемпионате мира Канада уступила Чехии в четвертьфинале (2:3).
Хоккей. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в принципиальной игре против «Питтсбурга» (4:3).
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал дубль в ворота российского вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина (5:4 ОТ).
Футбол. Легендарному игроку и тренеру «Спартака» Олегу Романцеву исполнилось 70 лет.
Футбол. «Зенит» купил еще одного бразильца — на этот раз защитника Нино. 26-летний футболист ранее выступал за «Флуминенсе», с которым выиграл Кубок Либертадорес. Также он был капитаном той команды и несколько раз получал вызов в сборную Бразилии.
Авто. В Саудовской Аравии стартовал крупнейший ралли-рейд «Дакар». В классе внедорожников выступает экипаж Дениса Кротова, россиянина, представляющего Киргизию, и Константина Жильцова, штурмана под нейтральным флагом.
Легкая атлетика. Знаменитый южноафриканский паралимпиец Оскар Писториус вышел из тюрьмы по УДО через десять лет после убийства своей девушки Ривы Стенкамп.
Гандбол. Мужская сборная Белоруссии стала победителем Кубка дружбы-2024 в Москве. Второе место завоевала сборная Ирана, а первая российская команда стала только третьей, довольствовавшись лишь успехом в поединке с нашей молодежкой.
Хоккей. Сборная США стала победителем молодежного чемпионата мира, обыграв в финале хозяев турнира шведов (6:2).
Хоккей. Нападающий «Каролины» Василий Пономарев отметился голом в дебютном матче НХЛ против «Вашингтона» (6:2).
Теннис. Андрей Рублев выиграл первый среди российских игроков титул в сезоне, завоевав трофей на турнире в Гонконге.
Лыжные гонки. Многодневная гонка «Тур де Ски» завершилась победами в общем зачете американки Джесси Диггинс и норвежца Харальда Амундсена.
Биатлон. Этап Кубка Содружества в Минске ознаменовался тремя золотыми медалями белоруса Антона Смольского. У женщин гонки выигрывали россиянки Валерия Каюмова (спринт) и Наталия Шевченко (пасьют), а также белоруска Анна Сола (масс-старт).
Хоккей. Лидер Восточной конференции КХЛ «Металлург» победил СКА в Санкт-Петербурге (2:1 ОТ) при спорном судейском решении в овертайме.