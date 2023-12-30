Что смотреть в 2024-м: календарь спортивных событий года

В 2024 году пройдут летняя Олимпиада и футбольный Евро

«СЭ» собрал главные спортивные события России и мира 2024 года в одном месте.

Январь

26 декабря 2023 — 5 января: Молодежный чемпионат мира по хоккею (Швеция)

3 января: финал чемпионата мира по дартсу (Великобритания)

5—19 января: ралли «Дакар» (Саудовская Аравия)

8—14 января: чемпионат Европы по фигурному катанию (Литва)

10—28 января: чемпионат Европы оп гандболу среди мужчин (Германия)

12 января — 10 февраля: Кубок Азии по футболу (Катар)

13 января — 11 февраля: Кубок Африканских наций по футболу (Кот-д'Ивуар)

15—28 января: теннисный Australian Open (Австралия)

19 января — 2 февраля: зимние юношеские Олимпийские игры (Южная Корея).

19—21 января: чемпионат России по прыжкам среди фигуристов (Москва)

Февраль

2—18 февраля: чемпионат мира по водным видам спорта (Катар)

3 февраля: Матч всех звезд НХЛ (Канада)

7—18 февраля: чемпионат мира по биатлону (Чехия)

9—18 февраля: зимняя Спартакиада сильнейших (Челябинская, Тюменская, Свердловская область, Красноярский, Краснодарский край)

11 февраля: 58-й Супербоул (США)

15—18 февраля: чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (Канада)

15—25 февраля: чемпионат мира по пляжному футболу (ОАЭ)

16—25 февраля: командный чемпионат мира по настольному теннису (Южная Корея)

19 февраля — 3 марта: Игры будущего в фиджитал-спорте (Казань)

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Март

1—3 марта: чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях (Великобритания)

2 марта: старт сезона в «Формуле-1» (Бахрейн)

8—10 марта: турнир шоу-программ «Русский вызов» по фигурному катанию (Санкт-Петербург)

8—23 марта: Африканские игры (Гана)

16—24 марта: чемпионат России по лыжным гонкам (Малиновка, Архангельская область)

18—24 марта: чемпионат мира по фигурному катанию (Канада)

21 марта: товарищеский футбольный матч Россия — Сербия (Москва)

23—31 марта: чемпионат России по биатлону (Тюмень)

Апрель

Дата не определена: финал хоккейного Кубка Гагарина

2—25 апреля: Турнир претендентов по шахматам (Канада)

10 апреля — 6 мая: чемпионат мира по снукеру (Великобритания)

15 апреля: Бостонский марафон (США)

24 апреля — 5 мая: чемпионат Европы по спортивной гимнастике (Италия)

Май

10—26 мая: чемпионат мира по хоккею (Чехия)

22 мая: финал Лиги Европы УЕФА (Ирландия)

25 мая: 30-й тур Российской футбольной премьер-лиги

26 мая: гонка «Инди-500» (США)

26 мая: Гран-при Монако в «Формуле-1»

26 мая — 8 июня: теннисный «Ролан Гаррос» (Франция)

29 мая: финал Лиги конференций УЕФА (Греция)

Фото Global Look Press

Июнь

1 июня: финал Лиги чемпионов УЕФА (Великобритания)

4—30 июня: Кубок мира по крикету в олимпийской версии Т20 (США, Карибские острова)

11—23 июня: Спортивные игры стран БРИКС (Казань)

14 июня — 14 июля: чемпионат Европы по футболу (Германия)

15—16 июня: «24 часа Ле-Мана» (Франция)

15—25 июня: Кубок наций Океании по футболу (Вануату)

20 июня — 14 июля: Кубок Америки по футболу (США)

28—29 июня: Драфт в НХЛ (США)

29 июня — 21 июля: «Тур де Франс» (Италия, Франция)

Дата не определена: финал хоккейного Кубка Стэнли

Июль

1—14 июля: Уимблдонский турнир по теннису (Великобритания)

5—15 июля: ралли «Шелковый путь» (Россия, Монголия, Китай)

26 июля — 11 августа: летние Олимпийские игры (Франция, Таити)

Дата не определена: старт сезона-2024/25 Российской футбольной премьер-лиги

Фото Global Look Press

Август

14 августа: Суперкубок УЕФА по футболу (Польша)

18—25 августа: чемпионат мира по гребле (Канада)

26 августа — 8 сентября: теннисный US Open (США)

28 августа — 8 сентября: летние Паралимпийские игры (Париж, Франция)

Сентябрь

14 сентября — 6 октября: чемпионат мира по футзалу (Узбекистан)

15—29 сентября: Всемирные игры дружбы (Москва, Екатеринбург)

20—22 сентября: Кубок Лейвера по теннису (Германия)

21—29 сентября: чемпионат мира по велошоссе (Швейцария)

Октябрь

12—20 октября: Кубок Америки по парусному спорту (Испания)

16—20 октября: чемпионат мира по велотреку (Дания)

28 октября — 3 ноября: финал теннисного сезона WTA (Китай)

Дата не определена: вручение футбольного «Золотого мяча» (Франция)

Даниил Медведев. Фото Reuters

Ноябрь

Дата не определена: чемпионат мира по тяжелой атлетике (Бахрейн)

Дата не определена: финал Кубка Дэвиса по теннису

10—17 ноября: финал теннисного сезона АТР (Италия)

28 ноября — 15 декабря: чемпионат Европы по гандболу среди женщин (Австрия, Венгрия, Швейцария)

Декабрь

8 декабря: финал сезона в «Формуле-1» (ОАЭ)

Дата не определена: клубный чемпионат мира по футболу (предположительно Саудовская Аравия)