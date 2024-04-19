Биатлонисты и лыжники бросают сборную ради внутреннего комфорта. Причины ухода звезд на самоподготовку

В сезоне-2024/25 многие сильные спортсмены также планируют готовиться самостоятельно.

В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и в Союзе биатлонистов России (СБР) на днях определились с кандидатами в сборные России по этим видам спорта в сезоне-2024/25. Списки для централизованной подготовки еще надо будет утвердить, но это скорее формальность. А вот отсутствие в тренерских группах ряда ведущих лыжников и биатлонистов бросается в глаза. Вновь, как и в прошлом сезоне, фактически на самоподготовке останутся Сергей Устюгов, Александр Логинов, Антон Бабиков, Кристина Резцова. Да и лучший биатлонист конца зимы — начала весны Карим Халили также решил тренироваться самостоятельно. Зачем же они добровольно лишают себя централизованного финансирования? И лишают ли?

Антон Бабиков. Фото Global Look Press

Плюсы важнее минусов

По идее, в наше время спортсмен вполне может найти себе тренера в национальной команде: есть разные группы, разные методики, подходы, пусть все же и не индивидуальные. Так, в мужском биатлоне в следующем сезоне продолжат работы группы Юрия Каминского и Сергея Башкирова, но ни одна из них не привлекла Бабикова, Логинова и Халили. Что касается Антона с Александром, то они и в сезоне-2023/24 работали отдельно от национальной команды вместе с Александром Поварницыным по планам специалиста Дмитрия Шукаловича.

Так называемый Союз трех биатлонистов честно рассказывал об особенностях своего быта, подготовки и финансирования. В частности, Бабиков говорил о материальной помощи от региона, определенной поддержке и со стороны спонсоров. Да и в Центре спортивной подготовки (ЦСП) тоже были готовы выделять финансы, пусть для этого требовалось выполнить немало бюрократических формальностей. При этом ребятам приходилось самим устраивать тренировочные сборы, заниматься логистикой (в частности, ездить на подготовку на собственных машинах, тратя деньги только на бензин), организовывать правильное и относительно недорогое питание, которое частично приходилось оплачивать самим. Бабиков больше всего жаловался на отсутствие необходимой медицинской поддержки — нехватку врача хорошей или даже средней квалификации, а также сильных спортивных массажистов.

К тому же сотрудничество с тренером на удаленке также вызывало вполне понятные трудности. В оперативном режиме на тренировках биатлонистам приходилось подсказывать друг другу на рубежах по стрельбе, а также на трассах по лыжной подготовке. Лыжи тот же Бабиков также частично покупает самостоятельно, пусть и по линии сборной инвентарь и лыжная обувь выделяются. При этом Логинов и Бабиков вполне довольны своей спортивной жизнью на самоподготовке, поскольку считают, что они лучше чувствуют свои организмы и получают от такой индивидуальной работы больше плюсов, чем минусов. А вот Поварницын все же решил вернуться на централизованную подготовку.

Каминский публично никого не осуждает, но при этом прозрачно намекает на то, что удобство биатлонисты ставят выше достижения результатов. «К сожалению, думаю, что уходы на самоподготовку тоже связаны с поиском внутреннего комфорта. А поиски результата остаются на втором плане», — заявлял он RT осенью 2023-го.

Сергей Устюгов. Фото Global Look Press

Устюгов не вернулся из-за отказа тренера

Кстати, в структуре мужской и женской сборных нынче произошла, можно сказать, революция. Вместо равнозначных групп теперь появятся основная и резервная команды. У мужчин «основу» возглавил как раз Каминский, с которым, как и с наставником резервистов Башкировым, не настроен сотрудничать Халили. Что и понятно, ведь его союз с Артемом Истоминым приносит плоды: с середины февраля он выиграл шесть личных гонок на спартакиаде, чемпионате страны, Кубке России и Кубке Содружества. Однако теперь Истомин по решению с СБР будет тренировать резервную женскую сборную, а, значит, Кариму придется готовиться с ним за счет региона.

Кристина Резцова останется на самоподготовке, попробует себя «в самостоятельном плавании» и Полина Шевника. В свою очередь один из лидеров национальной команды Виктория Сливко вернется с самоподготовки в основную команду к Михаилу Шашилову, где будет работать ее тренер Андрей Падин. При этом вне централизованной подготовки по результатам оказались, в частности, Максим Цветков, Наталья Гербулова и другие... Глава СБР Виктор Майгуров, кстати, не видит в этом какой-то проблемы: в свое время в бытность спортсменом он также тренировался самостоятельно, за региональный счет.

В лыжах глава ФЛГР Елена Вяльбе также не хочет ставить палки в колеса тем, кто настроен на самоподготовку, тем более что таковых всего трое — бывшие подопечные Маркуса Крамера Сергей Устюгов и Юлия Ступак, а также Ермил Вокуев. К тому же, по словам Вяльбе, Устюгов был готов перейти в группу к Петру Седову (там тренируется сестра молодого наставника Анастасия Кулешова и перспективная молодежь), но специалист ему отказал. А с другими Сергей работать не хочет, пусть вместе со Ступак числится в группе Егора Сорина.

Правда, не исключено, что Устюгов и Ступак на какие-то сборы будут ездить вместе с подопечными Сорина, но вряд ли соберутся готовиться по тренировочным планам Егора. «Я не в основном составе, а на самоподготовке! Это совершенно разные вещи! За зарплату мою не беспокойтесь. Где надо — везде уволилась. Просто так держать нигде не будут. Я сейчас уже свободный спортсмен, идущий по своему пути самостоятельно. Тяжело ли это? Морально — очень. Но я иду дальше», — написала в соцсетях Ступак. Храбро, хотя не стоит забывать, что Юлия прошлый сезон провалила.