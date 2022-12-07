Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 18:27

Бах подтвердил участие Паралимпийского комитета России в олимпийском саммите

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) примет участие в олимпийском саммите.

«Мы находимся в контакте с Международным паралимпийским комитетом, ПКР будут участниками олимпийского саммита», — приводит слова Баха ТАСС.

Мероприятие пройдет 9 декабря в режиме видео-конференц-связи. Участниками саммита также станут президенты Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф, Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу и другие.

16 ноября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о приостановке членства ПКР в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.

Источник: ТАСС
Томас Бах
МОК
ПКР
1
Читайте также
Кокорин о Зареме Салиховой: «Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели?»
«Он не звал меня замуж, а я бы и не вышла». Почему расстались певица Салтыкова и хоккеист Буре
Путин назвал бессмысленными разговоры о дополнительной мобилизации
Роналду назвал историческим результатом победу Португалии над Швейцарией на ЧМ-2022
Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции
Какая помощь есть для самозанятых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рожков обсудил с губернатором ХМАО проведение вторых зимних Игр паралимпийцев