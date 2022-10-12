Байсултанов считает, что Игры «Мы вместе. Спорт» стали триумфом паралимпийского движения

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Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов подвел итоги проведения международных летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».
«Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» все еще собирают положительные впечатления и отзывы участников. Соревнования были богаты на рекорды всех возможных уровней. Они стали настоящим триумфом паралимпийского движения и, уверен, останутся в памяти участников и гостей надолго», — приводит ТАСС слова Байсултанова.
В Играх приняли участие около 1200 спортсменов из России и 10 зарубежных стран. Россияне завоевали 337 золотых, 343 серебряных и 378 бронзовых медалей по итогам соревнований.