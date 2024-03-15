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Паралимпийские игры

15 марта, 14:27

Рожков: «МПК согласовал бирюзовый и бежевый цвета на форме паралимпийцев»

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о форме россиян на Паралимпийских играх 2024 года.

«Международный паралимпийский комитет согласовал цвета экипировки общего назначения российских спортсменов и вспомогательного персонала на Паралимпийских играх в Париже — это оттенки бирюзового и бежевого цветов. В соответствии с положением о нейтральности спортсменов запрещено использовать форму, включающую любой национальный цвет, в нашем случае — белый, синий и красный. Сейчас мы активно работаем с дизайнерами и готовим эскизы экипировки», — приводит слова Рожкова ТАСС.

6 марта стало известно, что российским и белорусским спортсменам разрешено участвовать на соревнованиях в нейтральном статусе, но запрещено присутствовать на церемониях открытия и закрытия Паралимпиады.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Источник: ТАСС
МПК
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