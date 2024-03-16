Винер об условиях допуска россиян на Паралимпиаду-2024: «Даже не могу говорить об этом без содрогания»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала критерии участия российских спортсменов в Паралимпиаде-2024.

«И они, и даже некоторые наши спортивные руководители считают, что мы должны проглатывать унижения, неприемлемые для людей, которые родились, выросли, тренируются и выступают за нашу великую родину, — сказала Винер. — Тем более паралимпийцы — люди, которые в два раза больше преодолевают себя для того, чтобы быть спортсменами, быть в строю, тренироваться и выступать. И их так унижают. Это невозможно, я даже не могу говорить об этом без содрогания», — приводит слова Винер ТАСС.

6 марта стало известно, что российским и белорусским спортсменам разрешено участвовать на соревнованиях в нейтральном статусе, но запрещено присутствовать на церемониях открытия и закрытия Паралимпиады.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.