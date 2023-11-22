Рожков отметил рост уровня участников Кубка защитников Отечества

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Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков оценил уровень участников Кубка защитников Отечества.
«Спортивный уровень участников Кубка защитников Отечества значительно вырос. Если первые соревнования в Белове были больше похожи на фестиваль спорта, то в Уфе уже была серьезная конкуренция. Видно, что команды готовились, в регионах проводились тренировки, к которым привлекались спортсмены-паралимпийцы и квалифицированные тренеры», — цитирует Рожкова ТАСС.
Кубок защитников Отечества проходил в Уфе с 21 по 22 ноября.