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Сегодня, 22:56

Рожков отметил рост уровня участников Кубка защитников Отечества

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков оценил уровень участников Кубка защитников Отечества.

«Спортивный уровень участников Кубка защитников Отечества значительно вырос. Если первые соревнования в Белове были больше похожи на фестиваль спорта, то в Уфе уже была серьезная конкуренция. Видно, что команды готовились, в регионах проводились тренировки, к которым привлекались спортсмены-паралимпийцы и квалифицированные тренеры», — цитирует Рожкова ТАСС.

Кубок защитников Отечества проходил в Уфе с 21 по 22 ноября.

Источник: ТАСС
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