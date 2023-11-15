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Сегодня, 21:12

Международный паралимпийский комитет не стал принуждать россиян к осуждению СВО

Игнат Заздравин
Корреспондент
Павел Рожков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) не принуждает российских спортсменов к осуждению СВО для участия в Паралимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

«Слава богу, нет требования осудить СВО, все остальные выполнить реально. Если ребята пройдут отбор, то они выступят на Паралимпиаде в Париже», — цитирует Рожкова ТАСС.

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Кроме того, на генассамблее приостановили членство ПКР в организации на два года.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Источник: ТАСС
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
ПКР
МПК
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