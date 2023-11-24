Осужденному за убийство легкоатлету-ампутанту Писториусу одобрено прошение об условно-досрочном освобождении

Чемпиону паралимпийских игр южноафриканцу Оскару Писториусу, приговоренному к 13 годам тюремного заключения за убийство своей подруги, одобрено условно-досрочное освобождение, сообщает Sky News.

Как утверждает источник, в ЮАР заключенные получают право на условно-досрочное освобождение после отбытия половины срока.

37-летний Писториус в 2014 году был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к шести годам заключения, но позже обвинение было переквалифицировано на обычное убийство, и спортсмен получил 13 лет и 5 месяцев.